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Mỹ tấn công tàu dầu gần eo biển Hormuz

Thứ Năm, 05:26, 16/07/2026
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VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa thông báo đã tấn công một tàu dầu gần eo biển Hormuz, do vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt trở lại với các cảng và vùng biển của Iran.

Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết, một tàu dầu đã bị tấn công và vô hiệu hóa, do cố tình phớt lờ cảnh báo và tìm cách vượt qua phong tỏa của hải quân Mỹ. Tại thời điểm bị tập kích, phương tiện không chở theo hàng hóa. CENTCOM khẳng định con tàu đã bị trúng tên lửa và không thể tiếp tục di chuyển đến cảng của Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, không được đề cập.

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Tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên CENTCOM thông báo tấn công tàu hàng tại vùng biển khu vực, kể từ khi lực lượng Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Iran hồi sáng 15/7. 

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã lên án bước đi của quân đội Mỹ, coi đó là sự phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa hai bên. IRGC cảnh báo sẽ đáp trả bằng việc khiến cho toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt trong khu vực bị bóp nghẹt, không thể lưu thông ra bên ngoài.

Bá Thi/VOV-Cairo
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