Thời sự quốc tế tối 15/7: Ông Trump muốn thu phí eo biển Hormuz, Iran đáp trả

Xem thêm: Iran dọa chặn toàn bộ xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông
VOV.VN - Cuộc xung đột Ukraine cho thấy tốc độ đổi mới và khả năng thích ứng có thể quyết định thắng bại trên chiến trường, buộc NATO và các nước phương Tây thay đổi cách chuẩn bị cho chiến tranh hiện đại.
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VOV.VN - Biển Đen tiếp tục trở thành điểm nóng khi Nga và Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng cảng biển và hoạt động vận tải hàng hải của nhau. Nga không kích thành phố cảng Odessa, còn Ukraine tuyên bố mở rộng chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu thuyền của Nga trên Biển Đen và Biển Azov.
VOV.VN - Biển Đen tiếp tục trở thành điểm nóng khi Nga và Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng cảng biển và hoạt động vận tải hàng hải của nhau. Nga không kích thành phố cảng Odessa, còn Ukraine tuyên bố mở rộng chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu thuyền của Nga trên Biển Đen và Biển Azov.
VOV.VN - Ngày 14/7, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết Bulgaria sẽ rút khỏi Liên minh tự nguyện do phương Tây hậu thuẫn ủng hộ Ukraine, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nước này đang dần xa rời chính sách chủ đạo của Liên minh châu Âu đối với Nga.
VOV.VN - Ngày 14/7, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết Bulgaria sẽ rút khỏi Liên minh tự nguyện do phương Tây hậu thuẫn ủng hộ Ukraine, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nước này đang dần xa rời chính sách chủ đạo của Liên minh châu Âu đối với Nga.
VOV.VN - Mỹ lần đầu xác nhận sử dụng xuồng không người lái cảm tử để tập kích các mục tiêu quân sự của Iran. Động thái này được xem là dấu mốc mới của tác chiến hải quân, đồng thời cho thấy những "công thức Ukraine" với xuồng Magura đang ảnh hưởng ngày càng rõ đến cách triển khai vũ khí của Washington.
VOV.VN - Mỹ lần đầu xác nhận sử dụng xuồng không người lái cảm tử để tập kích các mục tiêu quân sự của Iran. Động thái này được xem là dấu mốc mới của tác chiến hải quân, đồng thời cho thấy những "công thức Ukraine" với xuồng Magura đang ảnh hưởng ngày càng rõ đến cách triển khai vũ khí của Washington.