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Thời sự quốc tế tối 15/7: Ông Trump muốn thu phí eo biển Hormuz, Iran đáp trả

Thứ Tư, 20:57, 15/07/2026
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VOV.VN - Bản tin toàn cảnh tối 15/7: Mỹ chi 955 triệu USD chế tạo 18 vệ tinh theo dõi tên lửa cho lá chắn "Vòm Vàng". Ba Lan đăng cai tập trận chung lần đầu tiên của "Liên minh các quốc gia sẵn sàng". Chính phủ mới của Hungary tuyên bố "đóng sập cửa" với Nga.

Xem thêm: Iran dọa chặn toàn bộ xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông

PV/VOV.VN
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