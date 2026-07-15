Iran khẳng định bảo vệ eo biển Hormuz bằng mọi giá

Tuyên bố tái khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz, được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đưa ra tối qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Nhà nước Iran. Ông Gharibabadi nhấn mạnh eo Hormuz là một phần của hệ thống an ninh quốc gia Iran. Do đó, Tehran sẽ bằng mọi giá thực hiện quyền chủ quyền và bảo vệ vùng biển này.

Các tàu biển tại eo biển Hormuz. Nguồn: Reuters

Ngay trước tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng ra tuyên bố khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại, chừng nào Mỹ còn tiếp tục các hành vi gây hấn chống Iran. Đặc biệt, IRGC cảnh báo nếu Mỹ còn theo đuổi các “hành động tội ác” tại khu vực, sẽ không có một giọt dầu hay khí đốt nào có thể lưu thoát ra khỏi vịnh Ba Tư.

Cảnh báo của Iran đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ vừa áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, chỉ 4 tuần sau khi dỡ bỏ biện pháp này theo cam kết trong Bản ghi nhớ Islamabad ký giữa tháng 6. Đồng thời, quân đội Mỹ đêm thứ 4 liên tiếp không kích vào Iran, viện lý đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz.

Đây được coi là đợt leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất tại vịnh Ba Tư kể từ khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8/4. Nhiều nhà phân tích cảnh báo, nếu biện pháp ngoại giao không sớm được khôi phục, nguy cơ hai bên tiếp tục lún sâu vào xung đột và khiến chiến tranh toàn diện bùng phát trở lại, là rất dễ xảy ra.