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Ấn Độ triển khai hệ thống theo dõi thời gian thực giữa căng thẳng tại eo Hormuz

Thứ Tư, 05:48, 15/07/2026
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VOV.VN - Hôm qua (14/7), Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ triển khai hệ thống theo dõi theo thời gian thực đối với tất cả thuyền viên nước này đang làm việc trên các tàu hoạt động tại khu vực Trung Đông, bất kể tàu mang cờ quốc gia nào.

Bộ trưởng Cảng biển, Vận tải biển và Đường thủy Ấn Độ Sarbananda Sonowal cho biết cơ quan này sẽ xây dựng hệ thống giám sát điện tử để cập nhật theo thời gian thực thông tin về vị trí tàu, quốc tịch, chủ sở hữu, loại hàng hóa, số lượng thuyền viên, điều kiện sinh hoạt, mức độ đe dọa an ninh, hải trình, cảng đến, cũng như tình trạng lương thực, nhiên liệu, thuốc men và phương tiện liên lạc trên tàu.

Cơ quan này cũng sẽ chịu trách nhiệm điều phối công tác ứng phó 24/7, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Hải quân Ấn Độ, Tổng cục Hàng hải cùng các cơ quan đại diện của Ấn Độ tại Iran, Oman và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), cũng như các bên liên quan trong lĩnh vực hàng hải. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ giúp Chính phủ nhanh chóng đánh giá mức độ rủi ro và triển khai các biện pháp hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

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Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Theo thống kê của Chính phủ Ấn Độ, kể từ cuối tháng 2 đến nay đã có 13 công dân nước này thiệt mạng và 3 người mất tích trong các vụ việc liên quan đến xung đột tại khu vực Trung Đông. Mới đây nhất, hai tàu thương mại chở tổng cộng 30 thuyền viên Ấn Độ đã bị tấn công, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm qua (14/7) đã triệu Phó Đại sứ của Đại sứ quán Iran tại New Delhi để phản đối, đồng thời kêu gọi bảo đảm an toàn hàng hải, bảo vệ tính mạng của thuyền viên và duy trì tự do lưu thông trên các tuyến vận tải quốc tế.

Giới chức Ấn Độ cho biết khoảng 20% lực lượng thuyền viên trên các tàu thương mại quốc tế là công dân nước này. Vì vậy, việc tăng cường giám sát và ứng phó khẩn cấp không chỉ nhằm bảo vệ người lao động mà còn góp phần bảo đảm an ninh hàng hải và duy trì ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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