Mỹ thúc đẩy đề xuất 15 điểm với Iran, dư luận phản đối leo thang quân sự

Truyền thông Mỹ ngày 25/3 đưa tin, bản thỏa thuận 15 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh đã được chuyển tới phía Iran thông qua Pakistan, song hiện chưa rõ Tehran đã chấp nhận bất kỳ nội dung nào trong kế hoạch hay chưa.

Phát biểu trước đó, Tổng thống Trump xác nhận sự tồn tại của đề xuất và bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận. Ông nhấn mạnh điều kiện cốt lõi là Iran “sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân”, đồng thời cho rằng phía Iran đã đồng ý với nguyên tắc này. Bên cạnh đó, trong bản đề xuất thỏa thuận 15 điểm do Mỹ soạn thảo, Iran sẽ giao nộp toàn bộ lượng Uranium đã làm giàu cho Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Các cơ sở hạt nhân tại Natanz, Isfahan và Fordo phải bị tháo dỡ. Ngoài ra, Iran phải chấm dứt việc tài trợ, chỉ đạo và trang bị cho các lực lượng ủy nhiệm, chương trình tên lửa của Iran phải bị hạn chế cả về tầm bắn và số lượng, eo biển Hormuz phải được duy trì mở và hoạt động như một tuyến hàng hải tự do.

Một người đàn ông Palestine, bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc tấn công kéo dài 2 năm của Israel, đang nhìn vào một trại lều dành cho các gia đình tị nạn ở Nuseirat, trung tâm Dải Gaza, ngày 25/3/2026. Ảnh REUTERS/Mahmoud Issa

Đổi lại, Mỹ sẽ gỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt đã áp đặt lên Iran, giúp nước này phát triển chương trình hạt nhân dân sự, bao gồm sản xuất điện tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Trong khi thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, chính quyền Mỹ vẫn duy trì sức ép quân sự. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt việc triển khai hơn 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 82 tới Trung Đông, với khả năng được điều động trong những ngày tới. Phản ứng trước động thái này, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran đang “theo dõi sát sao” và cảnh báo không nên “thử thách quyết tâm bảo vệ lãnh thổ” của Iran.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò mới của Đại học Chicago cho thấy dư luận Mỹ đang có xu hướng phản đối việc leo thang quân sự. Cụ thể, 60% người trưởng thành cho rằng các hành động quân sự gần đây của Mỹ đối với Iran đã đi quá xa, trong khi 26% đánh giá là ở mức độ vừa phải và chỉ 13% cho rằng chưa đủ mạnh.

Tuy vậy, cuộc thăm dò cũng cho thấy người dân Mỹ vẫn coi các mục tiêu chiến lược là quan trọng, với 65% cho rằng việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là ưu tiên hàng đầu, và 67% nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát giá dầu và khí đốt.