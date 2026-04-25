Mỹ thúc đẩy vòng tiếp xúc mới, Iran phủ nhận đề xuất đàm phán

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận hai quan chức Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tiếp xúc trực tiếp với phái đoàn Iran vào sáng 25/4, thông qua vai trò trung gian của Pakistan.

“Đây là các cuộc đàm phán trực tiếp, được phía Pakistan – đối tác và cũng là bên trung gian tích cực trong suốt quá trình hỗ trợ kết nối với đại diện Iran”, bà Leavitt nói.

Đặc phái viên Steve Witkoff (bên phải) và ông Jared Kushner tham dự các cuộc đàm phán với Iran. Ảnh: Reuters

Theo Nhà Trắng, phía Iran là bên chủ động đề xuất cuộc gặp trực tiếp, sau khi Tổng thống Mỹ kêu gọi Tehran nối lại đối thoại.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến cử hai đặc phái viên tới gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuối tuần này. Nguồn tin cũng cho biết Phó Tổng thống JD Vance sẽ trong trạng thái sẵn sàng di chuyển tới Islamabad nếu các cuộc đàm phán đạt tiến triển.

Bà Leavitt nhấn mạnh Phó Tổng thống Mỹ hiện vẫn theo sát toàn bộ tiến trình, cùng Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio, cũng như đội ngũ an ninh quốc gia để cập nhật tình hình. “Các bên đều trong trạng thái sẵn sàng lên đường tới Pakistan nếu cần thiết”, bà Leavitt nói.

Ở chiều ngược lại, truyền thông bán chính thức của Iran đã bác bỏ thông tin về khả năng Ngoại trưởng Abbas Araghchi tham gia đàm phán với phía Mỹ tại Pakistan.

Hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin cho biết hiện “không có cuộc đàm phán nào với Mỹ nằm trong chương trình nghị sự”, đồng thời khẳng định chuyến thăm Islamabad của ông Araghchi không nhằm mục đích gặp gỡ quan chức Mỹ, mà để trao đổi với phía Pakistan về quan điểm của Iran liên quan đến việc chấm dứt xung đột.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran cho biết chuyến công du tới Pakistan, Oman và Nga nhằm “tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đối tác về các vấn đề song phương và tham vấn về những diễn biến khu vực”.