中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ thúc đẩy vòng tiếp xúc mới, Iran phủ nhận đề xuất đàm phán

Thứ Bảy, 08:26, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 24/4 cho biết đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ lên đường tới Pakistan để tham gia các cuộc đàm phán với Iran. Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận thông tin, khiến triển vọng đối thoại vẫn còn nhiều ẩn số.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận hai quan chức Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tiếp xúc trực tiếp với phái đoàn Iran vào sáng 25/4, thông qua vai trò trung gian của Pakistan.

“Đây là các cuộc đàm phán trực tiếp, được phía Pakistan – đối tác và cũng là bên trung gian tích cực trong suốt quá trình hỗ trợ kết nối với đại diện Iran”, bà Leavitt nói.

Đặc phái viên Steve Witkoff (bên phải) và ông Jared Kushner tham dự các cuộc đàm phán với Iran. Ảnh: Reuters

Theo Nhà Trắng, phía Iran là bên chủ động đề xuất cuộc gặp trực tiếp, sau khi Tổng thống Mỹ kêu gọi Tehran nối lại đối thoại.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến cử hai đặc phái viên tới gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuối tuần này. Nguồn tin cũng cho biết Phó Tổng thống JD Vance sẽ trong trạng thái sẵn sàng di chuyển tới Islamabad nếu các cuộc đàm phán đạt tiến triển.

Bà Leavitt nhấn mạnh Phó Tổng thống Mỹ hiện vẫn theo sát toàn bộ tiến trình, cùng Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio, cũng như đội ngũ an ninh quốc gia để cập nhật tình hình. “Các bên đều trong trạng thái sẵn sàng lên đường tới Pakistan nếu cần thiết”, bà Leavitt nói.

Ở chiều ngược lại, truyền thông bán chính thức của Iran đã bác bỏ thông tin về khả năng Ngoại trưởng Abbas Araghchi tham gia đàm phán với phía Mỹ tại Pakistan.

Hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin cho biết hiện “không có cuộc đàm phán nào với Mỹ nằm trong chương trình nghị sự”, đồng thời khẳng định chuyến thăm Islamabad của ông Araghchi không nhằm mục đích gặp gỡ quan chức Mỹ, mà để trao đổi với phía Pakistan về quan điểm của Iran liên quan đến việc chấm dứt xung đột.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran cho biết chuyến công du tới Pakistan, Oman và Nga nhằm “tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đối tác về các vấn đề song phương và tham vấn về những diễn biến khu vực”.

Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính “tiêu hao” hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan làm dấy lên hy vọng về các cuộc đàm phán với Iran
Ngoại trưởng Iran đã đến Pakistan, đàm phán mới Mỹ-Iran có thể diễn ra ngày 25/4
Mỹ trừng phạt nhà máy lọc dầu Trung Quốc mua dầu Iran
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ