Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan làm dấy lên hy vọng về các cuộc đàm phán với Iran

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử các Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan, trong lúc Ngoại trưởng Iran vừa đặt chân tới nước này, làm dấy lên hy vọng về vòng đàm phán mới nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn mong manh và căng thẳng gia tăng quanh quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ Pakistan cho biết, Ngoại trưởng Iran Araqchi hiện không dự kiến gặp trực tiếp phái đoàn Mỹ tại Islamabad. Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận, ông Araqchi đã đến Islamabad trong bối cảnh lực lượng quân đội và bán quân sự được triển khai dày đặc tại khu vực trung tâm Thủ đô Islamabad.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn nhà nước Qatar, Quốc vương nước này Hamad Al Thani đã cam kết ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Pakistan, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu với báo giới, bà Leavitt tỏ ra lạc quan khi cho biết, Washington đã ghi nhận một số tiến triển từ phía Iran trong những ngày gần đây và hy vọng sẽ có thêm bước tiến mới vào cuối tuần này.

Bà Leavitt cũng cho biết, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance - người từng dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên không thành công với Iran hồi đầu tháng, sẵn sàng tới Pakistan tham gia nếu các cuộc tiếp xúc hiện nay đạt kết quả tích cực.