  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan làm dấy lên hy vọng về các cuộc đàm phán với Iran

Thứ Bảy, 07:11, 25/04/2026
VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, các Đặc phái viên Mỹ sẽ lên đường tới Pakistan vào sáng 25/4, để tiến hành đàm phán với Ngoại trưởng Iran.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử các Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan, trong lúc Ngoại trưởng Iran vừa đặt chân tới nước này, làm dấy lên hy vọng về vòng đàm phán mới nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn mong manh và căng thẳng gia tăng quanh quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ Pakistan cho biết, Ngoại trưởng Iran Araqchi hiện không dự kiến gặp trực tiếp phái đoàn Mỹ tại Islamabad. Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận, ông Araqchi đã đến Islamabad trong bối cảnh lực lượng quân đội và bán quân sự được triển khai dày đặc tại khu vực trung tâm Thủ đô Islamabad.

Đặc phái viên của tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, theo hãng thông tấn nhà nước Qatar, Quốc vương nước này Hamad Al Thani đã cam kết ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Pakistan, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu với báo giới, bà Leavitt tỏ ra lạc quan khi cho biết, Washington đã ghi nhận một số tiến triển từ phía Iran trong những ngày gần đây và hy vọng sẽ có thêm bước tiến mới vào cuối tuần này. 

Bà Leavitt cũng cho biết, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance - người từng dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên không thành công với Iran hồi đầu tháng, sẵn sàng tới Pakistan tham gia nếu các cuộc tiếp xúc hiện nay đạt kết quả tích cực.

Quang Trung/VOV-Washington
Mỹ và Iran lấy eo biển Hormuz làm điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo
Mỹ và Iran lấy eo biển Hormuz làm điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo

VOV.VN - Trong bối cảnh vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad về xung đột Trung Đông đã không diễn ra như kỳ vọng của quốc tế, Mỹ và Iran vào hôm qua (23/4) đã có những tuyên bố về điều kiện cho cuộc gặp tiếp theo giữa hai bên. Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nút cho những bế tắc hiện nay.

Mỹ vấp phải “tường sắt” từ Iran, đàm phán ngừng bắn vẫn dậm chân tại chỗ
Mỹ vấp phải “tường sắt” từ Iran, đàm phán ngừng bắn vẫn dậm chân tại chỗ

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực từ phía Washington và quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn của Tổng thống Donald Trump, tiến trình ngoại giao Mỹ - Iran vẫn rơi vào bế tắc trước thái độ cứng rắn của Tehran.

Mỹ gia hạn ngừng bắn, Iran rút khỏi đàm phán, triển vọng đối thoại mong manh
Mỹ gia hạn ngừng bắn, Iran rút khỏi đàm phán, triển vọng đối thoại mong manh

VOV.VN - Chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm 21/4 đã tuyên bố gia hạn thêm lệnh ngừng bắn với Iran nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp tục. Tuy nhiên, phản ứng cứng rắn từ Iran đang khiến tiến trình đàm phán có thể đổ vỡ.

