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Mỹ tiếp quản nhiều mỏ dầu tại Venezuela từng do công ty Trung Quốc, Nga vận hành

Thứ Ba, 09:51, 01/09/2026
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VOV.VN - Công ty dầu khí North American Blue Energy Partners (NABEP) của Mỹ sẽ tiếp quản một số mỏ dầu vốn do các công ty Trung Quốc và Nga kiểm soát trước đây. Việc tiếp quản này là một phần trong thỏa thuận sản xuất dầu quy mô lớn với Venezuela mà Tổng thống Donald Trump đã công bố.

Theo các quan chức Mỹ, các mỏ dầu này nằm trong số 14 hợp đồng mới được cấp cho NABEP - công ty có sự hậu thuẫn của Mỹ. NABEP trước đây thuộc sở hữu của ông trùm dầu khí Mỹ Harry Sargeant và hiện do doanh nhân người Venezuela Alejandro Betancourt kiểm soát.

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Nhà máy lọc dầu El Palito thuộc công ty dầu khí nhà nước Venezuela (PDVSA) (Ảnh: Reuters)

“Venezuela được thiên nhiên ưu đãi với nguồn tài nguyên phong phú, người dân cần cù và tiềm năng chưa được khai phá”, ông Betancourt phát biểu xác nhận thỏa thuận. “Giao dịch này sẽ khơi dậy tiềm năng đó, mang lại lợi ích to lớn cho cả người dân Venezuela và Mỹ”.  

NABEP cho biết họ sẽ nắm quyền điều hành hoạt động kinh doanh, trong khi chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 35% cổ phần doanh nghiệp này; đồng thời có “quyền ưu tiên tiếp cận” 20% sản lượng của công ty với mức giá gốc. Nhà Trắng cho biết NABEP cũng đã cấp cho Bộ Ngoại giao Mỹ quyền ưu tiên mua lại 80% sản lượng còn lại của công ty.

Tuần trước, Tổng thống Trump thông báo rằng Mỹ đã giành được quyền tiếp cận khoảng 64 tỷ thùng trong tổng trữ lượng dầu đã được kiểm chứng của Venezuela thông qua quan hệ đối tác với một doanh nghiệp tư nhân. Thỏa thuận này mang lại cho các công ty Mỹ chỗ đứng trong ngành kinh tế chiến lược của Venezuela, đồng thời thay thế vai trò của Trung Quốc và Nga - những bên vốn giữ vị trí chủ chốt trong ngành năng lượng của quốc gia này từ lâu.

Thỏa thuận cũng trao cho Washington vai trò trực tiếp trong việc quyết định ai là người khai thác và kinh doanh dầu của Venezuela. Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump từ lâu đã tìm cách tái cấu trúc ngành công nghiệp dầu khí của quốc gia Nam Mỹ và đưa nguồn trữ lượng khổng lồ đó đến gần hơn với các lợi ích kinh tế và địa chính trị của Washington.

Nhà Trắng cho biết thêm rằng Mỹ cũng sẽ có quyền phủ quyết đối với hội đồng quản trị và các giám đốc của NABEP; đồng thời quy định rằng đa số thành viên hội đồng quản trị phải là công dân Mỹ. NABEP dự kiến ​​sẽ kiểm soát tổng cộng 17 dự án tại Venezuela. Công ty có kế hoạch phát triển và cuối cùng là sử dụng các dự án này để cung cấp dầu mỏ cho Mỹ.

5 trong số này từng được các công ty Trung Quốc vận hành theo mô hình do cựu Tổng thống Nicolas Maduro thúc đẩy, trong khi một mỏ khác trước đây do một công ty Nga vận hành.

Phan Tùng/VOV.VN
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