Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự với Iran

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự tiếp tục leo thang tại Trung Đông.

Iran phóng tên lửa. Ảnh: AP

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), một máy bay quân sự Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác tấn công phần đuôi tàu hàng Huda, treo cờ Saint Kitts, tại Vịnh Oman. Phía Mỹ cáo buộc con tàu nhiều lần phớt lờ cảnh báo và tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa sau khi rời một cảng của Iran. Quân đội Mỹ cho biết đã yêu cầu thủy thủ đoàn rời khỏi khu vực bị nhắm mục tiêu trước khi tiến hành cuộc tấn công. Hiện chưa có thông tin đầy đủ về thiệt hại và thương vong.

Cùng ngày, CENTCOM công bố thành lập lực lượng đặc nhiệm mang tên Iron Gate, đặt trụ sở tại thành phố Tampa, bang Florida, với nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng, hàng hóa bị trừng phạt và các nguồn thu bất hợp pháp qua biên giới trên bộ của Iran cũng như khu vực Biển Caspi.

Lực lượng này dự kiến phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan tình báo Mỹ nhằm gia tăng sức ép đối với mạng lưới thương mại và tài chính của Tehran. Theo CENTCOM, chiến dịch phong tỏa đường biển trong những tháng qua đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỷ USD. Tuy nhiên, Washington cho rằng Tehran vẫn duy trì các tuyến vận chuyển thay thế qua đường bộ và Biển Caspi, đặc biệt trong hoạt động giao thương với Nga và Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 7/11 tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tự áp đặt khoảng 2.000 km đối với tầm bắn tên lửa đạn đạo. Tuyên bố được đưa ra sau khi lãnh tụ tối cao Iran yêu cầu quân đội sẵn sàng đáp trả các mối đe dọa từ Mỹ và Israel mà không bị giới hạn về phạm vi địa lý.

Những động thái trên diễn ra sau khi xuất hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào đảo Qeshm của Iran, gần eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 xác nhận Washington vẫn đang đàm phán với Tehran, song chưa công bố kết quả cụ thể.