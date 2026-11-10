Mỹ tiếp tục thúc đẩy đàm phán Nga - Ukraine dù thừa nhận chưa có kết quả thực chất





Phát biểu với báo chí bên lề các cuộc tiếp xúc ngoại giao tại Paris, Pháp, Ngoại trưởng Rubio xác nhận các cuộc đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, đã được nối lại. Hai đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner và Steve Witkoff đang tham gia các cuộc trao đổi tại đây.

Ngày 10/11, Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài khoảng 4 giờ tại Abu Dhabi (UAE), với sự trung gian của Mỹ trong ngày đầu tiên của cuộc họp 3 bên. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Rubio, các cố vấn an ninh quốc gia của Đức, Anh và Pháp cũng có mặt tại Abu Dhabi, mặc dù không trực tiếp tham gia bàn đàm phán vào thời điểm ông phát biểu. Các nước châu Âu đã tham gia những cuộc trao đổi trước đó tại Florida, Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng việc các bên nối lại đối thoại là tín hiệu tích cực, nhưng nhấn mạnh các cuộc đàm phán phải tạo ra kết quả cụ thể. Ông thừa nhận Washington đã gặp nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy một giải pháp ngoại giao, song khẳng định chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục tìm kiếm những phương án mới nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Đề cập những nghi ngờ của phía châu Âu về thiện chí đàm phán của Nga, ông Rubio cho rằng Mỹ vẫn cần tiếp tục nỗ lực, bởi nếu không tiến hành đối thoại thì sẽ không có cơ hội đạt được thỏa thuận. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington hiện là bên có khả năng đưa đại diện Nga và Ukraine ngồi vào cùng bàn đàm phán.

Một trong những vấn đề quan trọng được thảo luận là các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Ông Rubio cho biết các bên đã trao đổi về những mô hình bảo đảm an ninh khác nhau, nhưng chưa thống nhất được một kế hoạch cụ thể. Theo ông, việc Ukraine cảm thấy an toàn sau chiến tranh là điều kiện quan trọng để Kiev có thể chấp nhận một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, những bảo đảm này cũng phải được Nga đồng ý thì mới có thể thực hiện.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ đưa các cam kết bảo đảm an ninh vào một hiệp ước, Ngoại trưởng Rubio cho biết đây là một phương án có thể được xem xét, nhưng các cuộc thảo luận chưa đi đến mức độ chi tiết đó. Ông cũng lưu ý việc thông qua các hiệp ước tại Thượng viện Mỹ không phải là quá trình đơn giản.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Mỹ không phải là bên trực tiếp tham chiến tại Ukraine mà chỉ đóng vai trò thúc đẩy và hỗ trợ các cuộc đàm phán. Theo ông, quyết định cuối cùng về việc chấm dứt xung đột phải do Nga và Ukraine thống nhất. Washington khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao trong những ngày tới, dù chưa thể bảo đảm rằng tiến trình đàm phán sẽ đạt được đột phá.