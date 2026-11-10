English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ tiếp tục thúc đẩy đàm phán Nga - Ukraine dù thừa nhận chưa có kết quả thực chất

Thứ Ba, 22:55, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 10/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, dù thừa nhận những nỗ lực ngoại giao đến nay vẫn chưa mang lại kết quả thực chất.


 

Phát biểu với báo chí bên lề các cuộc tiếp xúc ngoại giao tại Paris, Pháp, Ngoại trưởng Rubio xác nhận các cuộc đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, đã được nối lại. Hai đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner và Steve Witkoff đang tham gia các cuộc trao đổi tại đây.

my tiep tuc thuc day dam phan nga - ukraine du thua nhan chua co ket qua thuc chat hinh anh 1
Ngày 10/11, Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài khoảng 4 giờ tại Abu Dhabi (UAE), với sự trung gian của Mỹ trong ngày đầu tiên của cuộc họp 3 bên. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Rubio, các cố vấn an ninh quốc gia của Đức, Anh và Pháp cũng có mặt tại Abu Dhabi, mặc dù không trực tiếp tham gia bàn đàm phán vào thời điểm ông phát biểu. Các nước châu Âu đã tham gia những cuộc trao đổi trước đó tại Florida, Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng việc các bên nối lại đối thoại là tín hiệu tích cực, nhưng nhấn mạnh các cuộc đàm phán phải tạo ra kết quả cụ thể. Ông thừa nhận Washington đã gặp nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy một giải pháp ngoại giao, song khẳng định chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục tìm kiếm những phương án mới nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Đề cập những nghi ngờ của phía châu Âu về thiện chí đàm phán của Nga, ông Rubio cho rằng Mỹ vẫn cần tiếp tục nỗ lực, bởi nếu không tiến hành đối thoại thì sẽ không có cơ hội đạt được thỏa thuận. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington hiện là bên có khả năng đưa đại diện Nga và Ukraine ngồi vào cùng bàn đàm phán.

Một trong những vấn đề quan trọng được thảo luận là các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Ông Rubio cho biết các bên đã trao đổi về những mô hình bảo đảm an ninh khác nhau, nhưng chưa thống nhất được một kế hoạch cụ thể. Theo ông, việc Ukraine cảm thấy an toàn sau chiến tranh là điều kiện quan trọng để Kiev có thể chấp nhận một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, những bảo đảm này cũng phải được Nga đồng ý thì mới có thể thực hiện.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ đưa các cam kết bảo đảm an ninh vào một hiệp ước, Ngoại trưởng Rubio cho biết đây là một phương án có thể được xem xét, nhưng các cuộc thảo luận chưa đi đến mức độ chi tiết đó. Ông cũng lưu ý việc thông qua các hiệp ước tại Thượng viện Mỹ không phải là quá trình đơn giản.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Mỹ không phải là bên trực tiếp tham chiến tại Ukraine mà chỉ đóng vai trò thúc đẩy và hỗ trợ các cuộc đàm phán. Theo ông, quyết định cuối cùng về việc chấm dứt xung đột phải do Nga và Ukraine thống nhất. Washington khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao trong những ngày tới, dù chưa thể bảo đảm rằng tiến trình đàm phán sẽ đạt được đột phá.

dam-phan-giua-nga-ukraine-my-ben-bat-dau-tai-abu-dhabi-ngay-10-11-anh-_-ria-novosti.jpg

Nga, Ukraine và Mỹ đàm phán ba bên: An ninh châu Âu là trọng tâm

VOV.VN - Ngày 10/11, Nga, Ukraine bắt đầu bước vào cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) với sự trung gian của Mỹ, tập trung thảo luận việc thiết lập cấu trúc an ninh mới tại châu Âu, các cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột và giải pháp chấm dứt chiến sự Ukraine.

PV/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngày đầu tiên đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ kết thúc sau khoảng 4 tiếng đồng hồ
Ngày đầu tiên đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ kết thúc sau khoảng 4 tiếng đồng hồ

VOV.VN - Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài khoảng 4 giờ tại Abu Dhabi (UAE), với sự trung gian của Mỹ trong ngày đầu tiên của cuộc họp 3 bên. Có những hoài nghi xen lẫn hy vọng về hòa bình quanh hội nghị đặc biệt nhận được nhiều chờ mong này.

Ngày đầu tiên đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ kết thúc sau khoảng 4 tiếng đồng hồ

Ngày đầu tiên đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ kết thúc sau khoảng 4 tiếng đồng hồ

VOV.VN - Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài khoảng 4 giờ tại Abu Dhabi (UAE), với sự trung gian của Mỹ trong ngày đầu tiên của cuộc họp 3 bên. Có những hoài nghi xen lẫn hy vọng về hòa bình quanh hội nghị đặc biệt nhận được nhiều chờ mong này.

Nga, Ukraine và Mỹ đàm phán ba bên: An ninh châu Âu là trọng tâm
Nga, Ukraine và Mỹ đàm phán ba bên: An ninh châu Âu là trọng tâm

VOV.VN - Ngày 10/11, Nga, Ukraine bắt đầu bước vào cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) với sự trung gian của Mỹ, tập trung thảo luận việc thiết lập cấu trúc an ninh mới tại châu Âu, các cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột và giải pháp chấm dứt chiến sự Ukraine.

Nga, Ukraine và Mỹ đàm phán ba bên: An ninh châu Âu là trọng tâm

Nga, Ukraine và Mỹ đàm phán ba bên: An ninh châu Âu là trọng tâm

VOV.VN - Ngày 10/11, Nga, Ukraine bắt đầu bước vào cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) với sự trung gian của Mỹ, tập trung thảo luận việc thiết lập cấu trúc an ninh mới tại châu Âu, các cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột và giải pháp chấm dứt chiến sự Ukraine.

Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu đàm phán ba bên tại UAE
Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu đàm phán ba bên tại UAE

VOV.VN - Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã bắt đầu tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), một nguồn tin nói với hãng thông tấn TASS.

Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu đàm phán ba bên tại UAE

Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu đàm phán ba bên tại UAE

VOV.VN - Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã bắt đầu tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), một nguồn tin nói với hãng thông tấn TASS.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ