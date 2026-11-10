Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu đàm phán ba bên tại UAE

Theo nguồn tin, phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, với sự tham gia của các Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov, Mikhail Galuzin và một số quan chức quân sự, an ninh. Phái đoàn Mỹ gồm các Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại, dẫn đầu, cùng một số quan chức khác.

Nga, Mỹ và Ukraine bắt đầu đàm phán ba bên tại Abu Dhabi. Ảnh: TASS

Lần gần nhất các nhóm đàm phán của ba nước gặp nhau là tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 18/2.

Nội dung thảo luận lần này tập trung vào những vấn đề then chốt nhằm thiết lập một hệ thống an ninh trong giai đoạn hậu xung đột. Các bên dự kiến trao đổi về những cơ chế ngăn ngừa các mối đe dọa và củng cố ổn định khu vực.

Trước đó, một nguồn tin của TASS cho biết, việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine, dù có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, "chỉ là một trong những nội dung trong chương trình nghị sự rộng hơn của cuộc thảo luận lần này".

Theo TASS, cuộc gặp được tổ chức kín, không có sự tham gia của báo chí.