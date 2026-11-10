Nga, Ukraine và Mỹ đàm phán ba bên: An ninh châu Âu là trọng tâm

Theo thông tin từ phái đoàn Nga, cuộc đàm phán bắt đầu lúc 10h50 (giờ Moscow). Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Thành phần đoàn có các Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và Mikhail Galuzin cùng các quan chức quân sự và đại diện Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

Đàm phán giữa Nga - Ukraine - Mỹ bên bắt đầu tại Abu Dhabi ngày 10/11. Ảnh : Ria Novosti

Một thành viên từ phái đoàn cho biết, trọng tâm cuộc đàm phán ba bên là thảo luận những vấn đề then chốt trong việc hình thành hệ thống an ninh mới tại châu Âu hậu xung đột. Các bên sẽ tập trung xây dựng cơ chế ngăn ngừa các mối đe dọa và củng cố ổn định khu vực. Theo nguồn tin này, giải quyết xung đột Ukraine, dù có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chỉ là một trong những nội dung của cuộc thảo luận rộng hơn, hướng tới xây dựng cấu trúc an ninh toàn diện và không thể chia cắt trên toàn châu Âu.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, các vấn đề an ninh và bảo đảm an ninh cho các bên sau khi xung đột kết thúc sẽ được thảo luận kín. Nga khẳng định cuộc đàm phán chính thức được tiến hành theo khuôn khổ ba bên Nga – Mỹ – Ukraine. Đại diện châu Âu không tham gia trực tiếp vào bàn đàm phán mà tiến hành các cuộc tiếp xúc riêng với phía Mỹ và Ukraine bên lề cuộc gặp.

Trong khi đó, đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine làm trưởng đoàn với sự tham gia của các quan chức tình báo và đại diện chính phủ. Theo thông tin do ông Rustem Umerov công bố với báo chí, phái đoàn Ukraine đã tiến hành cuộc gặp đầu tiên với đại diện Anh, Pháp, Đức, Italy, NATO và Ủy ban châu Âu. Các bên đã trao đổi lập trường và các bước phối hợp trước khi bước vào vòng đàm phán ba bên với Nga và Mỹ. Trưởng đoàn đàm phán Ukraine cho biết những ưu tiên chính của Ukraine gồm chấm dứt giao tranh, bảo đảm an ninh hậu chiến, phục hồi và phát triển kinh tế, cùng các vấn đề nhân đạo.

Đây là cuộc đàm phán thứ tư giữa Nga, Ukraine và Mỹ trong năm nay, đồng thời là cuộc gặp đầu tiên sau bầu cử Mỹ. Sau giai đoạn đàm phán sôi động hồi đầu năm với ba cuộc tiếp xúc liên tiếp trong chưa đầy một tháng tại Abu Dhabi và Genewa, tiến trình ngoại giao đã bị đình trệ suốt nhiều tháng qua. Trong bối cảnh tình hình chiến trường chưa có chuyển biến mang tính quyết định, các bên đang đứng trước sức ép phải tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài.

Hình ảnh tại đàm phán. Nguồn: Ria Novosti