Mỹ tính tái áp đặt phong tỏa hải quân với Iran, nhắm vào đảo Kharg

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran, tuyên bố Washington có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng trọng yếu của nước này, đồng thời cân nhắc tái áp đặt phong tỏa hải quân sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz.

Ảnh vệ tinh cho thấy một cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Nguồn: Planet Labs PBC/Reuters

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump cho biết Mỹ có thể tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn khác nhằm vào Iran.

“Đó có thể là một cuộc tấn công lớn và sẽ phá hủy nhiều mục tiêu”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cho biết các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran có thể trở thành mục tiêu nếu Washington quyết định tiếp tục hành động quân sự. Ông nêu cụ thể các nhà máy điện và các cơ sở khử mặn - nguồn cung cấp nước sinh hoạt quan trọng của Iran.

“Chúng tôi sẽ đánh vào các nhà máy điện nếu buộc phải làm vậy”, ông Trump nói. Đề cập đến các nhà máy khử mặn, ông Trump cho biết: “Chúng tôi sẽ tấn công nếu cần thiết. Tôi không muốn làm điều đó. Đây có lẽ là mục tiêu mà tôi ít muốn nhắm tới nhất”.

Ngoài ra, ông Trump tiết lộ Mỹ đã tiến hành tấn công đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran - trong đêm 7/7 và để ngỏ khả năng tiếp tục tập kích khu vực này.

“Chúng tôi đã tấn công và phá hủy một phần đảo Kharg đêm qua. Tôi đã nói với quân đội: 'Đừng nhắm vào dầu mỏ, vì có thể sau này chúng ta sẽ tiếp quản đảo Kharg'. Họ đã làm như vậy. Có thể họ sẽ tiếp tục tấn công trong đêm nay”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington đang cân nhắc tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran sau khi Tehran bị cáo buộc tấn công hàng loạt tàu thương mại gần eo biển Hormuz.

“Chúng tôi có thể tái áp đặt lệnh phong tỏa. Lệnh phong tỏa sẽ chỉ áp dụng với Iran, còn các nước khác vẫn có thể đi lại bình thường”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận ông ngày càng bi quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran và cho biết đang cân nhắc tiến hành thêm các cuộc tấn công trong thời gian tới.

Đề cập đến khả năng Iran đáp trả nếu Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân, ông Trump cho rằng Tehran có thể tìm cách rải thủy lôi, song đánh giá điều này sẽ gặp nhiều khó khăn. “Họ có thể thả thủy lôi nếu có cơ hội, nhưng điều đó không dễ vì chúng tôi đang loại bỏ xuồng cao tốc của họ”, ông Trump nói.