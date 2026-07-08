Ông Trump dọa không kích Iran lần nữa ngay trong đêm

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran trong đêm 7/7 để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Ông cũng để ngỏ khả năng tiếp tục hành động quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ngày 6/5/2026. Ảnh: AP

"Chúng tôi đã giáng đòn rất mạnh vào họ đêm qua và rất có thể sẽ tiếp tục giáng đòn mạnh nữa ngay trong tối nay. Tuy nhiên, hãy chờ xem mọi việc sẽ diễn biến như thế nào", ông Trump nói.

Phát biểu trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran "đã chấm dứt" sau các vụ tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz. Dù vậy, Tổng thống Mỹ cho biết các nhà đàm phán của Washington vẫn có thể tiếp tục đối thoại với Tehran.

Theo ông Trump, các nhà lãnh đạo Iran nhiều lần tỏ ra sẵn sàng đạt được một thỏa thuận trong quá trình đàm phán, nhưng sau đó lại thay đổi lập trường. "Họ đồng ý với mọi thứ, rồi sau đó tổ chức họp báo và nói rằng chúng tôi thậm chí còn chưa từng thảo luận về vấn đề đó", ông nói.