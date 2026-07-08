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Ông Trump: Bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột ký với Iran đã "không còn giá trị"

Thứ Tư, 15:47, 08/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột ký với Iran đã "không còn giá trị", đồng thời khẳng định ông không muốn tiếp tục làm việc với Tehran.

Phát biểu với báo giới cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO thường niên tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7, ông Trump tuyên bố: "Tôi nghĩ nó (biên bản ghi nhớ với Iran - ND) đã kết thúc. Theo quan điểm của tôi, đó chỉ là sự lãng phí thời gian".

Ông Trump cho biết các cuộc đối thoại với Iran có thể vẫn tiếp tục, nhưng cho rằng việc này không còn nhiều ý nghĩa, đồng thời dùng những ngôn từ gay gắt để chỉ trích phía Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc hành động của Tehran nhắm vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ong trump ban ghi nho ve cham dut xung dot ky voi iran da khong con gia tri hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Trump nhấn mạnh, Washington không nên tiếp tục dành thời gian theo đuổi các nỗ lực ngoại giao với Tehran mà cần tập trung vào những ưu tiên khác: "Chúng ta phải loại bỏ khối ung thư đó. Và các bạn biết đấy, với ung thư thì phải cắt bỏ càng sớm càng tốt. Đó là cách tôi nhìn nhận vấn đề".

Những phát biểu này được xem là dấu hiệu cho thấy tiến trình đàm phán kéo dài nhiều tuần giữa Washington và Tehran có thể đã đi đến hồi kết. Trước đó, hai bên từng ký một bản ghi nhớ, trong đó nhất trí tạo điều kiện để hoạt động hàng hải được nối lại qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Mỹ cáo buộc Iran đã tấn công ít nhất ba tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong các ngày 6 và 7/7. Đáp lại, quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hơn 80 mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để đáp trả các đợt không kích của Washington.

Trước đó, Mỹ đã tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran và thu hồi giấy phép cho phép Tehran xuất khẩu dầu mỏ để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào ba tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Đây được xem là diễn biến mới nhất làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã rất mong manh trong cuộc xung đột này.

Kiều Anh/VOV.VN
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