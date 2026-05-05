  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump nói Mỹ “bắn hạ” 7 tàu nhỏ của Iran tại eo biển Hormuz

Thứ Ba, 06:16, 05/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 cho biết quân đội nước này đã “bắn hạ” 7 tàu nhỏ của Iran sau khi Tehran nổ súng vào một số tàu đi qua eo biển Hormuz.

Ông Trump khẳng định các cuộc tấn công của Iran không gây thiệt hại đáng kể, ngoại trừ việc ảnh hưởng tới một tàu chở hàng của Hàn Quốc.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

“Iran đã bắn vào một số quốc gia không liên quan đến Dự án Tự do hàng hải và cản trở việc lưu thông của tàu thuyền, trong đó có cả một tàu của Hàn Quốc. Có lẽ đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này. Chúng tôi đã bắn hạ bảy 7 nhỏ mà họ gọi là tàu tốc độ cao của Iran. Đó là tất cả những gì họ còn lại”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Ngoài tàu của Hàn Quốc, hiện tại không ghi nhận thiệt hại nào đối với các tàu khác đi qua eo biển”.

Trước đó cùng ngày, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Bradley Cooper, cho biết quân đội Mỹ đã “phá hủy” 6 tàu nhỏ của Iran tại khu vực này. Trong khi ông Trump nhiều lần tuyên bố lực lượng hải quân Iran đã bị vô hiệu hóa, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, thừa nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn còn các tàu nhỏ có thể hoạt động tại eo biển Hormuz.

“Dự án Tự do” là sáng kiến nhằm hỗ trợ các tàu thương mại tự do lưu thông qua eo biển, dù không bao gồm hoạt động hộ tống quân sự chính thức. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, chiến dịch này huy động các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay triển khai trên bộ và trên biển, các hệ thống không người lái đa nhiệm cùng khoảng 15.000 binh sĩ.

Ông Trump cũng cho biết Tướng Dan Caine và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sẽ tổ chức họp báo vào sáng 5/5. Trước đó, CNN đưa tin một vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra trên một tàu có liên hệ với Hàn Quốc tại eo biển Hormuz.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mỹ tính tung Dark Eagle tới Trung Đông: Lấp khoảng trống hỏa lực hay răn đe Iran?
VOV.VN - EurAsian Times đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã đề xuất triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh “Dark Eagle” còn gọi là Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) - của Lục quân Mỹ tới tới Trung Đông trong bối cảnh lo ngại nguy cơ bùng phát các xung đột mới.

Iran vạch kế hoạch 3 giai đoạn chấm dứt xung đột và giải bài toán hạt nhân

VOV.VN - Al Jazeera đã tiết lộ một số chi tiết trong đề xuất khung của Iran gửi tới Mỹ. Kế hoạch này gồm 3 giai đoạn chính, nhằm kết thúc xung đột, giải quyết vấn đề làm giàu hạt nhân và khởi động đối thoại an ninh khu vực.

Quan hệ Mỹ - Đức căng thẳng, liên minh phương Tây đối mặt thách thức nội bộ

VOV.VN - Quan hệ giữa Mỹ và Đức đang gia tăng căng thẳng, trong khi một số đồng minh châu Âu, như Tây Ban Nha, thể hiện khoảng cách nhất định với Washington. Những diễn biến này khiến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đối mặt với nhiều thách thức nội bộ.

Mỹ triển khai 15.000 binh sĩ, hơn 100 máy bay khôi phục "tự do hàng hải" ở Hormuz

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo sẽ tham gia hỗ trợ “Dự án Tự do” của Tổng thống Donald Trump nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ, đây không phải là nhiệm vụ hộ tống tàu.

