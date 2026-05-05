Ông Trump đe dọa “xóa sổ” lực lượng Iran nếu tấn công tàu chiến Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho rằng các nhà đàm phán Iran hiện “dễ bị thao túng hơn nhiều” so với trước đây.

Đây không phải lần đầu ông Trump đưa ra những cảnh báo cứng rắn. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng viết trên mạng xã hội rằng “cả một nền văn minh sẽ diệt vong”. Tuy nhiên, lần này các tuyên bố đi kèm với những động thái quân sự được cho là có thể thử thách thỏa thuận ngừng bắn kéo dài gần một tháng giữa hai bên.

Trên nền tảng xã hội Truth Social chiều cùng ngày, ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã “bắn hạ” bảy tàu của Iran tại eo biển Hormuz, sau khi Tehran bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các tàu khác đang tìm cách đi qua khu vực này. Tổng thống Mỹ cũng nêu hai kịch bản phía trước đó là các bên có thể đạt được một thỏa thuận thiện chí hoặc quay trở lại các hoạt động quân sự.