Nóng thế giới ngày 15/4: Iran dọa ra đòn ngoài tưởng tượng nếu chiến sự tiếp diễn

Iran cảnh báo tung đòn “vượt ngoài tưởng tượng” nếu chiến sự tái bùng phát: Iran tuyên bố chưa sử dụng hết năng lực quân sự và sẵn sàng triển khai chiến thuật mới nếu xung đột tái bùng phát, trong bối cảnh tình hình eo biển Hormuz căng thẳng và đàm phán Mỹ - Iran rơi vào bế tắc.

“Chúng tôi chưa sử dụng toàn bộ năng lực và nếu chiến tranh tiếp diễn, chúng tôi sẽ tung đòn vượt ngoài tưởng tượng của đối phương”, người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, nhấn mạnh ngày 13/4. Ông cũng cho biết Iran sẽ áp dụng các chiến thuật tác chiến mới mà đối phương “không có khả năng đối phó”.

Mỹ bắt đầu phong tỏa tàu rời cảng Iran, Tehran cảnh báo trả đũa: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/4 cho biết quân đội nước này đã bắt đầu phong tỏa các tàu rời cảng của Iran, sau khi vòng đàm phán cuối tuần tại Islamabad không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo một quan chức Mỹ, hai bên vẫn duy trì kênh liên lạc và có một số tiến triển trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng xác nhận các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp diễn.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cảnh báo rằng mọi nỗ lực quân sự nước ngoài nhằm kiểm soát eo biển này sẽ làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn an ninh năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, các đồng minh trong NATO, bao gồm Anh và Pháp, tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch phong tỏa của Mỹ, mà ưu tiên các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục tự do hàng hải tại tuyến đường chiến lược này.

Mỹ và Iran để ngỏ cánh cửa đối thoại dù đàm phán tại Pakistan thất bại: Các quan chức Mỹ và Iran đã kết thúc cuộc đàm phán cấp cao nhất trong nhiều thập kỷ tại Islamabad, Pakistan, mà chưa đạt được bước đột phá. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin am hiểu tiến trình, đối thoại giữa hai bên vẫn đang được duy trì và có thể tiếp tục trong thời gian tới.

Cuộc đàm phán vào cuối tuần qua, nhằm tìm giải pháp cho căng thẳng giữa Washington và Tehran, diễn ra chỉ bốn ngày sau khi hai bên tuyên bố ngừng bắn. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa quan chức hai nước trong hơn một thập kỷ, đồng thời là cuộc đối thoại cấp cao nhất kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979 tại Iran.

Mỹ, Iran có thể quay lại bàn đàm phán Islamabad trong tuần này: Các phái đoàn đàm phán từ Mỹ và Iran có thể quay lại Pakistan vào cuối tuần này để nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở vùng Vịnh, các quan chức Pakistan và Iran cho biết hôm 14/4, vài ngày sau khi cuộc hòa đàm đầu tiên kết thúc mà không có bước đột phá.

Không có xác nhận ngay lập tức từ các quan chức Mỹ về kế hoạch này, mà các quan chức Iran và Pakistan đã thảo luận với điều kiện giấu tên.

Một nguồn tin tham gia vào các cuộc đàm phán cho biết một đề xuất đã được gửi tới Washington và Tehran để các phái đoàn quay lại Islamabad nhằm nối lại đàm phán. Thời gian cụ thể chưa được ấn định nhưng cả hai nước có thể quay lại sớm nhất là vào cuối tuần này.

Một quan chức tại đại sứ quán Iran ở Islamabad cho biết: “Vòng đàm phán sắp tới có thể diễn ra vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới. Nhưng hiện tại chưa có gì được hoàn tất”. Trước đó, một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters: “Chưa có ngày cụ thể nào được ấn định, các phái đoàn vẫn để trống lịch từ thứ Sáu đến Chủ nhật”.

Mỹ yêu cầu Iran đóng băng việc làm giàu urani trong 20 năm, Tehran đề xuất 5 năm: Trong cuộc đàm phán ở Islamabad (Pakistan) hôm 11-12/4, Mỹ ép Iran phải đóng băng quá trình làm giàu urani trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, sau đó Tehran đề xuất chỉ đóng băng hoạt động này trong 5 năm - khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với đòi hỏi của Mỹ.

Các cuộc dàn xếp về vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra, theo tờ New York Times, mặc dù chưa có ngày cụ thể nào được thống nhất.

Trong một phản hồi chính thức được gửi vào ngày 13/4, Iran đã đề nghị thời gian tạm dừng ngắn hơn nhiều, tối đa là 5 năm, theo hai quan chức cấp cao của Iran và một quan chức Mỹ. Quan chức Mỹ cho biết thêm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này. Washington cũng yêu cầu Tehran loại bỏ urani được làm giàu cao khỏi lãnh thổ của mình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu đề xuất 4 điểm thúc đẩy hòa bình Trung Đông: Ngày 14/4, trong cuộc hội đàm với Thái tử tiểu vương quốc Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Trong đó, điểm đầu tiên được ông Tập Cận Bình đặc biệt nhấn mạnh là nguyên tắc chung sống hòa bình. Theo Chủ tịch Trung Quốc, các quốc gia tại khu vực Vùng Vịnh có mối liên kết chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau, do đó cần tăng cường đối thoại, cải thiện quan hệ và từng bước xây dựng một khuôn khổ an ninh chung mang tính toàn diện, hợp tác và bền vững.

Thứ hai, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, coi đây là nền tảng cốt lõi cho sự ổn định lâu dài. Theo đó, chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia phải được bảo đảm, cùng với việc bảo vệ an toàn cho người dân và các thiết chế.

Thứ ba, ông Tập Cận Bình đề cao vai trò của pháp quyền quốc tế, kêu gọi duy trì trật tự toàn cầu dựa trên luật pháp, phản đối việc áp dụng tiêu chuẩn kép và nhấn mạnh vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quốc tế.

Thứ tư, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, cần kết hợp hài hòa giữa phát triển và an ninh, trong đó phát triển là nền tảng bền vững cho ổn định lâu dài. Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cơ hội từ quá trình hiện đại hóa nhằm hỗ trợ các quốc gia Trung Đông củng cố nền tảng kinh tế và an ninh khu vực.

Ngoại trưởng Rubio chủ trì cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon tại Mỹ: Hôm 14/4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chủ trì cuộc gặp giữa Đại sứ Israel và Đại sứ Lebanon tại Mỹ để thảo luận giải pháp cho cuộc xung đột giữa hai nước.

Theo trang tin trực truyến Axios của Mỹ, tham dự cuộc đàm phán có Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa, Tham tán Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Needham, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad. Cuộc gặp được coi là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993, tập trung vào khả năng ngừng bắn, việc giải giáp lâu dài lực lượng Hezbollah và triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

Nga để ngỏ hợp tác với chính phủ mới tại Hungary: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 13/4 cho biết Nga sẵn sàng xây dựng quan hệ với chính phủ mới của Hungary, song nhấn mạnh mọi đánh giá sẽ dựa trên hành động cụ thể.

"Chúng tôi sẽ xem xét các hành động cụ thể, và chúng tôi sẵn sàng xây dựng quan hệ với bất kỳ bên nào, miễn là các mối quan hệ đó dựa trên sự bình đẳng, cùng có lợi và cân bằng lợi ích. Mọi thứ khác đều là thứ yếu".

Khi được hỏi về các tuyên bố liên quan đến quan hệ giữa Hungary với EU và Nga, ông cho rằng không nên bình luận trong bối cảnh tranh luận chính trị sau bầu cử, đồng thời nhấn mạnh tương lai quan hệ phụ thuộc vào cách chính phủ mới xác định lợi ích quốc gia.

EU mở cửa đối thoại với Hungary, gỡ “nút thắt” trong các hồ sơ đối ngoại: Ngày 13/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi thúc đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Brussels và Budapest, sau khi ông Péter Magyar giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp tại Hungary, khép lại 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán.

Sau giai đoạn căng thẳng kéo dài dưới thời chính quyền tiền nhiệm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đang kêu gọi đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ với Hungary. Dù vậy, trở ngại lớn nhất hiện nay vẫn là việc Liên minh châu Âu chưa giải ngân hàng chục tỷ euro tiền quỹ dành cho Budapest. Các khoản hỗ trợ này đi kèm những điều kiện cải cách mang tính cấu trúc, đặc biệt trong việc bảo đảm độc lập tư pháp, nâng cao tính minh bạch và tăng cường kiểm soát tham nhũng.

Ông Peter Magyar, lãnh đạo đảng đối lập Tisza, vẫy cờ Hungary trong lễ ăn mừng sau tại Budapest, Hungary, ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Thái Lan cảnh báo gia tăng lừa đảo trực tuyến dịp lễ hội Songkran: Trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến Thái Lan mới đây ghi nhận hơn 7.300 vụ lừa đảo trực tuyến trong tuần vừa qua, gây thiệt hại lớn về tài sản. Giới chức Thái Lan đã phát đi cảnh báo về một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong dịp lễ hội Songkran mừng Tết cổ truyền nước này.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan hôm 13/4 cho biết, các vụ lừa đảo xảy ra trong tuần vừa qua đã gây thiệt hại gần 400 triệu Baht (khoảng 12,3 triệu USD). Lực lượng chức năng cũng kịp thời can thiệp 12 vụ việc và ngăn chặn 57 giao dịch, giúp phòng tránh thiệt hại hơn 5,1 triệu Baht (khoảng 160.000 USD), đồng thời bắt giữ 27 nghi phạm liên quan 11 vụ án. Theo cảnh sát Thái Lan, lừa đảo mua sắm trực tuyến hiện là hình thức phổ biến nhất, chiếm tới 70% tổng số vụ và tiếp tục có xu hướng gia tăng.