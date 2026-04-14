Pakistan đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ - Iran

Thứ Ba, 21:14, 14/04/2026
VOV.VN - Pakistan đang thúc đẩy kế hoạch tổ chức vòng đàm phán thứ hai, giữa Mỹ và Iran tại Thủ đô Islamabad có thể diễn ra sớm nhất vào cuối tuần này.

Truyền thông Pakistan hôm nay (14/4) dẫn lời các quan chức nước này cho biết, đề xuất đã được chuyển tới cả Mỹ và Iran, nhằm đưa các phái đoàn quay trở lại Islamabad để tiếp tục thảo luận.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn, trong khi vòng đối thoại đầu tiên chưa đạt được bước đột phá rõ rệt. Dù chưa ấn định thời gian cụ thể, các bên đang tích cực thúc đẩy khả năng nối lại đối thoại trong vài ngày tới, với kỳ vọng có thể diễn ra vào cuối tuần này.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026 - Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết, Islamabad tiếp tục là một trong những địa điểm được cân nhắc, bên cạnh Geneva (Thụy Sỹ), song thời gian và địa điểm cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

Hiện cả Mỹ và Iran chưa đưa ra tuyên bố về kế hoạch đàm phán mới. Tuy nhiên sau vòng đối thoại đầu tiên, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, các cuộc thảo luận đã đạt được “một số tiến triển”. Dù vậy, Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm yêu cầu loại bỏ vật liệu hạt nhân và thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ hoạt động làm giàu urani.

Ngoài ra, các vấn đề như an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và các lệnh trừng phạt quốc tế vẫn là những điểm bất đồng lớn, khiến triển vọng đạt được thỏa thuận toàn diện trong ngắn hạn còn nhiều thách thức.

Kịch bản nào cho Trung Đông sau khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ?

VOV.VN - Căng thẳng tại Trung Đông đang gia tăng trở lại sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan đổ vỡ. Diễn biến này đặt dấu hỏi lớn về hiệu lực của lệnh ngừng bắn tạm thời, đồng thời làm dấy lên nguy cơ một vòng xoáy đối đầu mới với mức độ khó lường hơn.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tin liên quan

Mỹ, Iran có thể quay lại bàn đàm phán Islamabad trong tuần này
Mỹ, Iran có thể quay lại bàn đàm phán Islamabad trong tuần này

VOV.VN - Các phái đoàn đàm phán từ Mỹ và Iran có thể quay lại Pakistan vào cuối tuần này để nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở vùng Vịnh, các quan chức Pakistan và Iran cho biết hôm 14/4, vài ngày sau khi cuộc hòa đàm đầu tiên kết thúc mà không có bước đột phá.

Mỹ, Iran có thể quay lại bàn đàm phán Islamabad trong tuần này

Mỹ, Iran có thể quay lại bàn đàm phán Islamabad trong tuần này

VOV.VN - Các phái đoàn đàm phán từ Mỹ và Iran có thể quay lại Pakistan vào cuối tuần này để nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở vùng Vịnh, các quan chức Pakistan và Iran cho biết hôm 14/4, vài ngày sau khi cuộc hòa đàm đầu tiên kết thúc mà không có bước đột phá.

Mỹ tiết lộ đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran đạt “một vài tiến triển"
Mỹ tiết lộ đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran đạt “một vài tiến triển"

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân đã đạt được “một số tiến triển”.

Mỹ tiết lộ đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran đạt “một vài tiến triển"

Mỹ tiết lộ đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran đạt “một vài tiến triển"

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân đã đạt được “một số tiến triển”.

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau đàm phán thất bại, quốc tế kêu gọi kiềm chế
Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau đàm phán thất bại, quốc tế kêu gọi kiềm chế

VOV.VN - Căng thẳng tại Trung Đông đang leo thang sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, trong khi Washington triển khai kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau đàm phán thất bại, quốc tế kêu gọi kiềm chế

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau đàm phán thất bại, quốc tế kêu gọi kiềm chế

VOV.VN - Căng thẳng tại Trung Đông đang leo thang sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, trong khi Washington triển khai kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.

