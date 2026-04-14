Pakistan đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ - Iran

Truyền thông Pakistan hôm nay (14/4) dẫn lời các quan chức nước này cho biết, đề xuất đã được chuyển tới cả Mỹ và Iran, nhằm đưa các phái đoàn quay trở lại Islamabad để tiếp tục thảo luận.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn, trong khi vòng đối thoại đầu tiên chưa đạt được bước đột phá rõ rệt. Dù chưa ấn định thời gian cụ thể, các bên đang tích cực thúc đẩy khả năng nối lại đối thoại trong vài ngày tới, với kỳ vọng có thể diễn ra vào cuối tuần này.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026 - Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết, Islamabad tiếp tục là một trong những địa điểm được cân nhắc, bên cạnh Geneva (Thụy Sỹ), song thời gian và địa điểm cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

Hiện cả Mỹ và Iran chưa đưa ra tuyên bố về kế hoạch đàm phán mới. Tuy nhiên sau vòng đối thoại đầu tiên, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, các cuộc thảo luận đã đạt được “một số tiến triển”. Dù vậy, Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm yêu cầu loại bỏ vật liệu hạt nhân và thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ hoạt động làm giàu urani.

Ngoài ra, các vấn đề như an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và các lệnh trừng phạt quốc tế vẫn là những điểm bất đồng lớn, khiến triển vọng đạt được thỏa thuận toàn diện trong ngắn hạn còn nhiều thách thức.