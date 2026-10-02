Mỹ triển khai tăng cường nhiều khí tài đến Trung Đông

Hãng tin Axios hôm nay cho biết tháng 9 vừa qua, quân đội Mỹ đã triển khai tăng cường 2 tổ hợp đánh chặn tên lửa Patriot tới 2 quốc gia vùng Vịnh là Saudi Arabia và Qatar. Nguồn tin khẳng định thông tin này đã được các quan chức Mỹ và một quan chức khu vực tiết lộ. Tuy nhiên, động thái chưa được quân đội Mỹ cũng như 2 liên quan xác nhận.

Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln trong thời gian triển khai tại Vùng Vịnh (Ảnh: AP)

Trước đó, tờ Nhật báo phố Wall ngày 1/10 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai tổ hợp tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông, bổ sung thêm khoảng 9.000-10.000 binh sỹ. Lực lượng tăng cường dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 11 năm nay. Trong số các tàu chuẩn bị triển khai, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời cảng San Diego Chủ nhật tuần trước, còn tàu lưỡng cư USS Makin Island khởi hành sau đó 1 ngày.

Hai tàu sân bay hạt nhân chủ lực mà Mỹ đang triển khai tại Trung Đông là USS George Washington và USS George H.W. Bush. Trong đó, tàu USS George H.W. Bush được triển khai từ cuối tháng 4, còn tàu USS George Washington được triển khai trong tháng 8/2026.

Theo truyền thông khu vực, việc Mỹ triển khai tăng cường lực lượng và khí tài đến Trung Đông, chủ yếu nhằm đối phó Iran. Axios cho biết, trong trường hợp chiến tranh với Iran bùng phát trở lại, Mỹ sẽ đề nghị Saudi Arabia cho phép sử dụng không phận. Tuy nhiên, nhiều khả năng Riyadh sẽ bác bỏ đề nghị này.