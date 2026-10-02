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Iran tấn công siêu tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 05:53, 02/10/2026
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VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin, một siêu tàu chở dầu đã bị tấn công và bốc cháy tại khu vực eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa.

Ngày 1/10, hãng thông tấn Fars cùng một số nguồn tin của Iran cho biết phương tiện bị tập kích là siêu tàu chở dầu có công suất lên tới 2,5 triệu thùng dầu thô. Con tàu bị tấn công tại vị trí cách bờ biển của Oman khoảng 8km, khi đang lưu thông trên tuyến không do Iran cấp phép. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch con tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn cũng không nói rõ tại thời điểm bị tập kích, siêu tàu dầu có chở theo hàng hóa hay không.

Báo cáo về việc tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz, xuất hiện trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ ngày càng leo thang hơn. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh hôm qua khẳng định eo Hormuz sẽ không được mở lại, chừng nào Mỹ chưa đáp ứng các điều kiện của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và thực thi đầy đủ cam kết theo đề xuất của Tehran.

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Eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược giáp bờ biển Iran. (Ảnh: Reuters)

Mỹ chuẩn bị đưa thêm tàu sân bay đến Trung Đông

Về phía Mỹ, tờ The Wall Street Journal cùng ngày đưa tin: Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai tổ hợp tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông, bổ sung thêm khoảng 9.000-10.000 binh sỹ. Lực lượng tăng cường dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 11 năm nay. Trong số các tàu chuẩn bị triển khai, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời cảng San Diego Chủ nhật tuần trước, còn tàu lưỡng cư USS Makin Island khởi hành sau đó 1 ngày.

2 tàu sân bay hạt nhân chủ lực mà Mỹ đang triển khai tại Trung Đông là USS George Washington và USS George H.W. Bush. Trong đó, tàu USS George H.W. Bush được triển khai từ cuối tháng 4, còn tàu USS George Washington được triển khai trong tháng 8/2026. Theo một số đánh giá, nhiều khả năng tàu USS Theodore Roosevelt sẽ thay thế nhiệm vụ của tàu USS George H.W. Bush.

Iran chưa đưa ra phản ứng với việc điều động lực lượng tăng cường của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, khi bình luận về sự kiện Mỹ chấm dứt hoàn toàn hiện diện quân sự tại Iraq sau 23 năm, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng Mỹ cần rút hết lực lượng ra khỏi Trung Đông. Tehran trước đó nhiều lần khẳng định sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài chính là nguồn cơn của mọi bất ổn và khủng hoảng trong khu vực.

Bá Thi/VOV-Cairo
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