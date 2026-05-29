Mỹ triển khai ứng dụng "Trump Accounts" hỗ trợ tiết kiệm cho trẻ em

Theo Bộ Tài chính Mỹ, phụ huynh và người giám hộ từ hôm nay có thể tải ứng dụng Trump Accounts để quản lý các tài khoản đầu tư ưu đãi thuế dành cho con em mình. Đối với những người đã đăng ký, bắt đầu từ ngày 4/7, chính phủ Mỹ sẽ chuyển khoản hỗ trợ 1.000 đô la vào tài khoản của các trẻ đủ điều kiện tham gia chương trình. Số tiền này sẽ được đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Ngoài khoản hỗ trợ từ chính phủ, các gia đình cũng có thể tự đóng góp thêm tiền vào tài khoản với mức tối đa thông thường 5.000 USD mỗi năm cho mỗi trẻ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu về ứng dụng "Trump Accounts". (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ứng dụng được thiết kế nhằm giúp các gia đình dễ dàng tiếp cận chương trình tiết kiệm dài hạn cho trẻ em. Theo quy định, trẻ em là công dân Mỹ sinh trong giai đoạn từ ngày 1/1/2025 đến 31/12/2028 sẽ đủ điều kiện tham gia.

Các tài khoản sẽ do cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý cho tới khi trẻ đủ 18 tuổi. Khi đó, số tiền trong tài khoản có thể được sử dụng cho các mục đích như học đại học, mua nhà hoặc khởi nghiệp kinh doanh.