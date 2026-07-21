Mỹ triệt phá hơn 1.000 website phát lậu World Cup

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chiến dịch mang tên “Operation Offsides” (Chiến dịch việt vị) do Văn phòng Washington của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) chủ trì, được triển khai trong hơn một tháng diễn ra World Cup. Chiến dịch gồm ba đợt hành động riêng biệt, tập trung chủ yếu tại Mỹ, đồng thời có sự phối hợp với nhiều đối tác quốc tế.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Nhà chức trách Mỹ cho biết hơn 1.000 tên miền bị tịch thu đã phát trực tuyến trái phép các trận đấu World Cup, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của FIFA và các đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình. Các tên miền này hiện đã bị vô hiệu hóa và được thay thế bằng thông báo tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.

Phó Giám đốc điều hành HSI Matthew Millhollin cảnh báo rằng việc truy cập các trang web phát sóng lậu không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người dùng.

Ông cho biết các đối tượng điều hành những nền tảng này sẵn sàng vi phạm pháp luật để phát sóng trái phép các trận đấu World Cup có bản quyền, đồng thời có thể cài đặt phần mềm độc hại hoặc đánh cắp thông tin thanh toán và dữ liệu cá nhân của người sử dụng. HSI khuyến cáo người hâm mộ chỉ theo dõi trận chung kết và các nội dung World Cup thông qua các nền tảng phát sóng chính thức để bảo đảm an toàn.

Theo hồ sơ gửi tòa án, các website bị tịch thu đã phát tán trái phép nội dung có bản quyền của FIFA và các đối tác truyền thông, thu hút lượng lớn người truy cập và gây thiệt hại đáng kể cho các đơn vị nắm giữ bản quyền.

Giám đốc Trung tâm Điều phối Quyền Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Mỹ Ivan J. Arvelo cho rằng việc phát sóng trái phép các trận đấu World Cup không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn tạo nguồn thu cho các tổ chức tội phạm. Ông nhấn mạnh, thông qua Chiến dịch và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật với khu vực tư nhân, giới chức đã xác định và vô hiệu hóa hàng trăm website vi phạm, góp phần bảo đảm người hâm mộ tiếp cận các trận đấu thông qua những kênh hợp pháp và an toàn.

Bên cạnh hoạt động tại Mỹ, HSI cũng phối hợp với lực lượng chức năng Colombia mở rộng điều tra đối với các đường dây phát sóng lậu và buôn bán hàng giả liên quan đến World Cup. Ngày 17/7, giới chức hai nước đã bắt giữ bốn thành viên của một băng nhóm tội phạm mạng bị cáo buộc điều hành hệ thống phát trực tuyến nội dung vi phạm bản quyền.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết chiến dịch còn có sự tham gia của các đối tác thực thi pháp luật tại châu Âu nhằm ngăn chặn tình trạng phát sóng lậu xuyên biên giới. Theo giới chức Mỹ, đây là một trong những chiến dịch phối hợp quốc tế lớn nhất từ trước đến nay nhằm bảo vệ bản quyền của một kỳ World Cup và ngăn chặn các hoạt động tội phạm mạng lợi dụng sức hút của giải đấu để trục lợi.