Bàn thắng của Ferran Torres ở phút 106 đã giúp Tây Ban Nha vượt qua Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết qua đó lần thứ 2 lên ngôi vô địch World Cup sau 16 năm chờ đợi.

Giải đấu năm nay ghi nhận hàng loạt kỷ lục mới về quy mô tổ chức, lượng khán giả, doanh thu thương mại cũng như số bàn thắng được ghi. Việc mở rộng lên 48 đội không chỉ tạo cơ hội cho nhiều nền bóng đá lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, mà còn mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Những đội tuyển bị đánh giá thấp như Cape Verde, CHDC Congo hay Curaçao đã tạo nên các dấu ấn đáng nhớ, cho thấy khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá đang dần được thu hẹp.

World Cup 2026 khép lại với sự an toàn và thành công nhất trong lịch sử (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh những câu chuyện cổ tích của các đội bóng nhỏ, World Cup 2026 vẫn là sân khấu của các ông lớn. Argentina với Lionel Messi tiếp tục thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi tiến vào trận đấu cuối cùng, trong khi Tây Ban Nha trình diễn lối chơi kiểm soát đã lên ngôi lần thứ 2 trong lịch sử. Các cường quốc bóng đá như Pháp, Anh, Brazil, Bỉ hay Bồ Đào Nha cũng để lại nhiều trận cầu chất lượng, góp phần tạo nên một kỳ World Cup giàu tính cạnh tranh.

Không chỉ tạo dấu ấn chuyên môn, World Cup 2026 còn mở ra nhiều thay đổi với cách tổ chức. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có chương trình biểu diễn giữa giờ theo phong cách Super Bowl, dài 30 phút. Đồng thời lễ bế mạc trước trận chung kết quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng thế giới. FIFA cho biết chương trình được xây dựng nhằm tôn vinh hành trình của 48 đội tuyển và tinh thần đoàn kết của môn thể thao vua.

Một trong những thành công nổi bật của World Cup 2026 là công tác đảm bảo an ninh cho giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, diễn ra tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Hàng triệu cổ động viên đã di chuyển giữa 16 thành phố đăng cai trong suốt hơn một tháng, nhưng giải đấu hầu như không ghi nhận sự cố an ninh nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến các trận đấu.

Giám đốc điều hành Lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng Andrew Giuliani cho biết: “Tầm nhìn của Tổng thống Trump đã trở thành hiện thực và chúng ta đang khép lại kỳ World Cup có lượng khán giả đến sân đông nhất, lượng người theo dõi lớn nhất, an toàn nhất và thành công nhất trong lịch sử. Hơn 6,5 triệu người đã đến các sân vận động theo dõi các trận đấu của World Cup, nhiều hơn tổng số khán giả của hai kỳ World Cup trước cộng lại. Chúng tôi cũng đang trên đà vượt gấp đôi kỷ lục về lượng khán giả của World Cup 1994, giải đấu cũng được tổ chức tại Mỹ”.

Tuy nhiên, giải đấu cũng không tránh khỏi những tranh cãi. Giá vé ở nhiều trận đấu, đặc biệt là vòng knock-out và chung kết, bị đánh giá quá cao; quyết định của VAR tiếp tục gây nhiều ý kiến trái chiều; thời tiết nắng nóng tại một số thành phố buộc FIFA phải tăng cường các khoảng nghỉ uống nước... Dẫu vậy, World Cup 2026 vẫn được xem là giải đấu mang tính bước ngoặt của bóng đá thế giới. Việc tổ chức thành công trên quy mô ba quốc gia, mở rộng số đội tham dự và thu hút sự quan tâm chưa từng có từ người hâm mộ toàn cầu đã mở ra một chương mới cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.