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Mỹ đánh giá World Cup 2026 an toàn và thành công nhất trong lịch sử

Thứ Bảy, 07:40, 18/07/2026
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VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 17/7 đánh giá World Cup 2026 đang khép lại với những kết quả nổi bật về lượng khán giả, an ninh, tổ chức và hợp tác quốc tế, đồng thời khẳng định các cơ chế được xây dựng trong giải đấu sẽ trở thành nền tảng cho những sự kiện thể thao lớn tiếp theo tại Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Trung tâm Báo chí Nước ngoài ở New York, Giám đốc điều hành Lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng Andrew Giuliani cho biết, hơn 6,5 triệu lượt khán giả đã đến sân theo dõi các trận đấu, trong khi tỷ lệ lấp đầy các sân vận động đạt 99,7%. Hai trận đấu cuối cùng, gồm trận tranh hạng ba và trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, dự kiến đều kín chỗ.

Gần 8 triệu người khác đã tham dự các lễ hội dành cho người hâm mộ trên toàn nước Mỹ. Theo ông Giuliani, lượng người xem bóng đá tại Mỹ cũng lập nhiều kỷ lục mới, cho thấy World Cup đã tạo ra ảnh hưởng vượt xa phạm vi sân cỏ.

my danh gia world cup 2026 an toan va thanh cong nhat trong lich su hinh anh 1
Giám đốc điều hành Lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng Andrew Giuliani. (Ảnh: QT)

“Tầm nhìn của Tổng thống Trump đã trở thành hiện thực và chúng ta đang khép lại kỳ World Cup có lượng khán giả đến sân đông nhất, lượng người theo dõi lớn nhất, an toàn nhất và thành công nhất trong lịch sử. Hơn 6,5 triệu người đã đến các sân vận động theo dõi các trận đấu của World Cup, nhiều hơn tổng số khán giả của hai kỳ World Cup trước cộng lại. Chúng tôi cũng đang trên đà vượt gấp đôi kỷ lục về lượng khán giả của World Cup 1994, giải đấu cũng được tổ chức tại Mỹ”, ông Giuliani cho biết.

Chính quyền Mỹ cho rằng, thành công quan trọng nhất của giải đấu là bảo đảm an toàn cho hàng triệu người hâm mộ trong nước và quốc tế. Hơn 50 cơ quan và bộ ngành liên bang đã phối hợp với hơn 400 cơ quan thực thi pháp luật cấp bang và địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức giải.

FBI thành lập Trung tâm Hợp tác Cảnh sát Quốc tế, quy tụ đại diện của các cơ quan liên bang, lực lượng thực thi pháp luật từ 44 quốc gia có đội tuyển tham dự và 16 thành phố đăng cai tại Mỹ, Canada và Mexico. Trung tâm này hoạt động như một sở chỉ huy chung, cho phép trao đổi thông tin tình báo và xử lý các nguy cơ an ninh theo thời gian thực.

Các sân vận động được bảo vệ theo mô hình tương tự những trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl, với nhiều vòng kiểm soát an ninh được thiết lập từ xa. Các khu vực dành cho người hâm mộ, khách sạn, tuyến giao thông và địa điểm tập trung đông người cũng được tăng cường bảo vệ.

Một trong những trọng tâm là ngăn chặn thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực hạn chế. Chính phủ Mỹ cũng dành 500 triệu USD để phát triển năng lực chống thiết bị bay không người lái cho các bang và địa phương. Nếu trong năm 2025 chỉ có 5 sự kiện an ninh đặc biệt tại Mỹ được trang bị năng lực này, thì riêng tại World Cup 2026, tổng cộng 326 sự kiện đã được bảo vệ bằng các hệ thống chống thiết bị bay không người lái.

Bên cạnh thành công về chuyên môn và công tác tổ chức, chính quyền Mỹ cho rằng, World Cup 2026 đã mang lại những lợi ích kinh tế đáng kể. Theo ông Giuliani, các thành phố đăng cai đã đón hàng triệu du khách, góp phần thúc đẩy ngành khách sạn, giao thông và hoạt động kinh doanh địa phương. Riêng thành phố Dallas dự kiến tạo ra hơn 2 tỷ USD hoạt động kinh tế trong thời gian diễn ra giải đấu, còn nhiều doanh nghiệp tại Seattle ghi nhận doanh thu cao gấp 10 lần so với ngày bình thường. Ông cho rằng, các khoản đầu tư vào hạ tầng và nguồn thu từ du lịch sẽ tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của các địa phương sau khi World Cup khép lại.

Ông Andrew Giuliani khẳng định: “Những nỗ lực của chúng tôi đã góp phần thúc đẩy kinh tế, tăng cường tình hữu nghị quốc tế và quan trọng nhất là tạo điều kiện để hàng triệu người hâm mộ cùng gia đình có những kỷ niệm khó quên trong một môi trường an toàn và thân thiện”.

Trong khi đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề lãnh sự Mora Namdar cho biết, Bộ Ngoại giao đã triển khai một quy trình vừa chặt chẽ về an ninh, vừa tạo thuận lợi cho người hâm mộ quốc tế.

Hơn 680 nhân viên lãnh sự bổ sung được điều động tới các cơ quan đại diện Mỹ trên thế giới, giúp mở thêm hơn 2 triệu lịch hẹn phỏng vấn thị thực. Tại hơn 80% số quốc gia, người xin thị thực du lịch Mỹ có thể đặt lịch phỏng vấn trong vòng dưới 60 ngày.

Đối với trận chung kết ngày 19/7 tại sân vận động MetLife, giới chức Mỹ khuyến cáo người hâm mộ đến sớm do các vòng kiểm tra an ninh sẽ được mở rộng. Cổng sân dự kiến mở trước giờ thi đấu bốn tiếng, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump và một số nguyên thủ quốc gia dự kiến có mặt.

Theo ông Andrew Giuliani, World Cup 2026 không chỉ là giải đấu có lượng khán giả lớn nhất mà còn là một trong những sự kiện thể thao quốc tế an toàn và thành công nhất từng được tổ chức. Những cơ chế phối hợp về an ninh, thị thực và ứng phó khẩn cấp được thiết lập trong giải đấu sẽ trở thành nền tảng cho Olympic Los Angeles 2028, World Cup nữ 2031 nếu Mỹ giành quyền đăng cai và Olympic mùa Đông Salt Lake City năm 2034.

Quang Trung/VOV-Washington
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