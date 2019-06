Mỹ - Triều nhất trí khôi phục đàm phán hạt nhân

“Chúng tôi vừa có một cuộc gặp rất tốt đẹp với Chủ tịch Kim”, ông Trump nói với phóng viên sau khi rời khỏi cuộc gặp với ông Kim Jong-un tại Khu phi quân sự nằm ở biên giới liên Triều ngày 30/6.

Tổng thống Trump trò chuyện cùng Chủ tịch Kim Jong-un ở biên giới liên Triều. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã nhất trí mỗi bên sẽ thành lập một nhóm. Các nhóm này sẽ nỗ lực làm việc về các chi tiết cụ thể”, ông Trump nói.



Nhóm của phía Mỹ sẽ do Đặc phái viên Stephen Biegun đứng đầu. Ông Trump sau đó nói thêm: “Chúc may mắn, Steve”.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng, các nhóm của hai bên sẽ bắt đầu làm việc và gặp nhau trong khoảng 2-3 tuần tới, nhưng ông khẳng định sẽ không vội vàng đi đến một thỏa thuận.

“Tốc độ không phải là mục tiêu. Không ai biết mọi thứ sẽ ra sao”, ông nói.

Cùng có mặt với ông Trump trả lời phỏng vấn của báo giới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mô tả cuộc gặp tại DMZ giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên đã mang lại hy vọng cho 80 triệu người trên Bán đảo.

Ông Moon nói: "Qua cuộc gặp hôm nay, tôi tin rằng chúng ta vừa vượt qua được một ngọn đồi trong cả tiến trình phi hạt nhân hoá và thiết lập hoà bình trên Bán đảo Triều Tiên. Chính vì lý do đó, 80 triệu người dân trên bán đảo đã có được niềm hy vọng nhờ cuộc gặp ngày hôm nay".

Trong khi đó Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng, cuộc gặp với Tổng thống Trump tại DMZ là tín hiệu cho thấy hai bên có thể gặp lại nhau trong tương lai, vào “bất cứ thời điểm nào”.

Khi Tổng thống Trump đi cùng ông Kim Jong-un trở lại đường biên giới về phía Triều Tiên, ông Kim nói: “Thực tế là chúng tôi sẽ có thể gặp lại nhau bất cứ lúc nào, tôi nghĩ đây là thông điệp mà cuộc gặp này đã phát đi”.