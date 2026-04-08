  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ tuyên bố "chiến thắng quân sự quyết định" trước Iran

Thứ Tư, 20:16, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm 8/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington đã đạt được một “chiến thắng quân sự mang tính quyết định” tại Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, ông Hegseth nhấn mạnh rằng Bộ Chiến tranh đã hoàn thành mục tiêu then chốt khi làm suy giảm nghiêm trọng năng lực quân sự của Iran, qua đó tạo ra lợi thế chiến lược rõ rệt cho Mỹ.

"Sáng nay là một ngày trọng đại đối với hòa bình thế giới. Iran muốn điều đó xảy ra. Họ đã chịu đựng đủ rồi. Chiến dịch Epic Fury là một chiến thắng lịch sử và áp đảo trên chiến trường. Một chiến thắng đúng nghĩa", ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc (Washington, Mỹ) hôm 8/4/2026. Ảnh: AP

“Trong vòng chưa đầy 40 ngày, một trong những bộ chỉ huy tác chiến của chúng ta - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, chỉ sử dụng chưa đến 10% tổng sức mạnh chiến đấu của Mỹ, đã đánh tan một trong những lực lượng quân sự lớn nhất thế giới", ông tiếp tục. "Iran đã cho thấy họ hoàn toàn không đủ năng lực tự vệ, cũng như bảo vệ người dân và lãnh thổ của mình".

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi chỉ triển khai một phần nhỏ sức mạnh, nhưng Iran vẫn phải hứng chịu một thất bại quân sự nặng nề. Cùng với Israel, quân đội Mỹ đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu đề ra, đúng tiến độ và chính xác theo kế hoạch được vạch ra ngay từ ngày đầu tiên".

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng mô tả thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran như một thắng lợi của Washington. Theo bà Leavitt, ngay từ khi phát động chiến dịch “Cơn thịnh nộ Kinh hoàng” (Epic Fury Operation) vào ngày 28/2, Tổng thống Trump đã dự liệu kịch bản xung đột có thể kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Tuy nhiên, sau 38 ngày giao tranh, bà nhấn mạnh rằng Washington không chỉ hoàn thành mà còn “vượt qua” các mục tiêu quân sự then chốt đã đề ra.

Châu Âu hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ – Iran

VOV.VN - Ngày 8/4, ngay sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong 2 tuần, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng hoan nghênh tín hiệu này và coi đây là bước đi tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy đàm phán để hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài. 

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: iran mỹ israel ngừng bắn 2 tuần căng thẳng trung đông
Tin liên quan

Mỹ sẵn sàng phối hợp cùng Iran loại bỏ uranium sau các cuộc không kích

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/4 cho biết Washington sẵn sàng phối hợp với Iran trong việc “khai quật và loại bỏ” lượng uranium đã làm giàu của nước này, vốn được cho là đã bị chôn vùi sau các đợt tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel hồi mùa hè năm ngoái.

Châu Âu hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ – Iran

VOV.VN - Ngày 8/4, ngay sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong 2 tuần, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng hoan nghênh tín hiệu này và coi đây là bước đi tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy đàm phán để hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài. 

Hàng nghìn người dân Iran tuần hành ăn mừng lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn 2 tuần, hàng nghìn người dân Iran đã đổ xuống đường ăn mừng thỏa thuận ngừng giao tranh.

