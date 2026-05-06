Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Phát biểu tại Nhà Trắng trong buổi họp báo thường kỳ chiều 5/5, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ đã hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch mang tên “Cuồng nộ”. Ông đồng thời cho biết Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội về việc các hành động thù địch đã chấm dứt.

Theo quy định về quyền lực chiến tranh của Mỹ, các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 ngày cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Việc chính quyền tuyên bố chấm dứt chiến dịch được xem là động thái nhằm tránh phải xin thêm sự cho phép của cơ quan lập pháp.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 cho biết chiến dịch quân sự mang tên “Cuồng nộ” chống Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc (Ảnh: Reuters).

Hiện tại, Washington đang tập trung vào “Dự án Tự do”, sáng kiến do Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm hộ tống tàu thương mại và khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Ông Rubio cho biết đây là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong giai đoạn hiện nay, song cũng lưu ý rằng diễn biến tiếp theo của tình hình vẫn còn khó dự đoán.

Dù tuyên bố chiến dịch quân sự đã kết thúc, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán thất bại hoặc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, ông Rubio cho biết các vấn đề then chốt, bao gồm việc xử lý lượng uranium đã được làm giàu, sẽ được giải quyết thông qua đàm phán. Ông nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng và cần được xử lý triệt để trong tiến trình ngoại giao đồng thời cho biết chính quyền Mỹ nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này và sẽ tìm cách giải quyết thông qua các kênh đàm phán.