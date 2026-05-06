Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Thứ Tư, 05:44, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 cho biết chiến dịch quân sự mang tên “Cuồng nộ” nhằm vào Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Phát biểu tại Nhà Trắng trong buổi họp báo thường kỳ chiều 5/5, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ đã hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch mang tên “Cuồng nộ”. Ông đồng thời cho biết Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội về việc các hành động thù địch đã chấm dứt.

Theo quy định về quyền lực chiến tranh của Mỹ, các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 ngày cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Việc chính quyền tuyên bố chấm dứt chiến dịch được xem là động thái nhằm tránh phải xin thêm sự cho phép của cơ quan lập pháp.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 cho biết chiến dịch quân sự mang tên “Cuồng nộ” chống Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc (Ảnh: Reuters).

Hiện tại, Washington đang tập trung vào “Dự án Tự do”, sáng kiến do Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm hộ tống tàu thương mại và khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Ông Rubio cho biết đây là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong giai đoạn hiện nay, song cũng lưu ý rằng diễn biến tiếp theo của tình hình vẫn còn khó dự đoán.

Dù tuyên bố chiến dịch quân sự đã kết thúc, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán thất bại hoặc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, ông Rubio cho biết các vấn đề then chốt, bao gồm việc xử lý lượng uranium đã được làm giàu, sẽ được giải quyết thông qua đàm phán. Ông nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng và cần được xử lý triệt để trong tiến trình ngoại giao đồng thời cho biết chính quyền Mỹ nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này và sẽ tìm cách giải quyết thông qua các kênh đàm phán.

Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ đang thực hiện phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba, song phía Havana và nhiều ý kiến quốc tế cho rằng các biện pháp gây sức ép của Washington vẫn là nguyên nhân chính khiến quốc đảo này rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Mỹ Marco Rubio chiến dịch Cuồng nộ Mỹ kết thúc chiến dịch Iran xung đột Mỹ Iran eo biển Hormuz
Ông Rubio: Nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn về eo biển Hormuz là "phép thử" với LHQ
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng việc Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an liên quan đến eo biển Hormuz hay không sẽ là thước đo quan trọng đối với vai trò của tổ chức này.

Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ đang thực hiện phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba, song phía Havana và nhiều ý kiến quốc tế cho rằng các biện pháp gây sức ép của Washington vẫn là nguyên nhân chính khiến quốc đảo này rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 5/5, xuất khẩu dầu thô của nước này đang tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu, góp phần thúc đẩy tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này lên mức kỷ lục.

