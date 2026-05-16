Mỹ tuyên bố tiêu diệt phó chỉ huy toàn cầu của ISIS trong chiến dịch tại Nigeria

Thứ Bảy, 15:39, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 cho biết Abu-Bilal al-Minuki, người được mô tả là phó chỉ huy toàn cầu của tổ chức khủng bố ISIS, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch phối hợp giữa lực lượng Mỹ và quân đội Nigeria.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truht social tối 15/5, Tổng thống Mỹ cho biết chiến dịch được thực hiện theo chỉ thị trực tiếp của ông và ca ngợi đây là “một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và rất phức tạp”.

my tuyen bo tieu diet pho chi huy toan cau cua isis trong chien dich tai nigeria hinh anh 1
Quân đội Nigeria. Ảnh: Getty

Theo ông Trăm, lực lượng Mỹ và lực lượng vũ trang Nigeria đã phối hợp thực hiện chiến dịch này nhằm loại bỏ tên khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới.

Tổng thống Trăm cho biết, Abu-Bilal al-Minuki đã tìm cách ẩn náu tại châu Phi nhưng bị tình báo Mỹ theo dõi sát sao. Tổng thống Mỹ cũng cảm ơn chính phủ Nigeriavì đã phối hợp trong chiến dịch quân sự này. Thông tin chi tiết về địa điểm, thời gian và quy mô chiến dịch hiện chưa được phía Mỹ công bố.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Mỹ phó chỉ huy toàn cầu IS Tổng thống Mỹ Donald Trump Abu-Bilal al-Minuki
Tin liên quan

VOV.VN - Trong bối cảnh trại tị nạn Al Roj ở Syria chuẩn bị đóng cửa vào cuối năm nay, chính quyền Syria đang cố gắng đưa những người nước đang sinh sống ở đây về nước. Tuy vậy Australia tiếp tục từ chối không nhận lại những người có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

VOV.VN - Trong bối cảnh trại tị nạn Al Roj ở Syria chuẩn bị đóng cửa vào cuối năm nay, chính quyền Syria đang cố gắng đưa những người nước đang sinh sống ở đây về nước. Tuy vậy Australia tiếp tục từ chối không nhận lại những người có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

VOV.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua (27/4) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại bang Adamawa ở Đông Bắc Nigeria, khiến hàng chục người thiệt mạng.

VOV.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua (27/4) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại bang Adamawa ở Đông Bắc Nigeria, khiến hàng chục người thiệt mạng.

VOV.VN - Nội bộ Australia đang mâu thuẫn gay gắt về việc cho phép những người phụ nữ và trẻ em có mối liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) về nước.

VOV.VN - Nội bộ Australia đang mâu thuẫn gay gắt về việc cho phép những người phụ nữ và trẻ em có mối liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) về nước.

