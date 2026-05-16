Mỹ tuyên bố tiêu diệt phó chỉ huy toàn cầu của ISIS trong chiến dịch tại Nigeria

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truht social tối 15/5, Tổng thống Mỹ cho biết chiến dịch được thực hiện theo chỉ thị trực tiếp của ông và ca ngợi đây là “một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và rất phức tạp”.

Theo ông Trăm, lực lượng Mỹ và lực lượng vũ trang Nigeria đã phối hợp thực hiện chiến dịch này nhằm loại bỏ tên khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới.

Tổng thống Trăm cho biết, Abu-Bilal al-Minuki đã tìm cách ẩn náu tại châu Phi nhưng bị tình báo Mỹ theo dõi sát sao. Tổng thống Mỹ cũng cảm ơn chính phủ Nigeriavì đã phối hợp trong chiến dịch quân sự này. Thông tin chi tiết về địa điểm, thời gian và quy mô chiến dịch hiện chưa được phía Mỹ công bố.