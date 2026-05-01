Australia không cho những phụ nữ có liên quan đến IS hồi hương

Truyền thông Australia trích dẫn nguồn từ chính quyền Syria cho biết, nước này vừa tiếp tục từ chối 4 phụ nữ là công dân Australia và 9 trẻ em có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được hồi hương để về nước.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho biết chính quyền nước này không tổ chức hồi hương và cũng không hỗ trợ những người này rời khỏi Syria để về nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho hay, những người trở về từ trại tị nạn Al Roj có thể sẽ phải gánh chịu những hình phạt vì đã rời nước này để tham gia IS.

Trước đó, vào hồi tháng 2/2026, Australia cũng đã từ chối 1 phụ nữ là công dân Australia có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng về nước sau khi nhận được đánh giá về mối lo ngại với những đối tượng này của các cơ quan an ninh.

Những người này nằm trong nhóm 34 phụ nữ là công dân Australia cùng với một số trẻ em đang sống trong trại tị nạn Al Roj ở phía Đông Bắc Syria. Vì trại tị nạn này sẽ đóng cửa vào cuối năm nay nên chính quyền Syria đang nỗ lực đưa những người nước ngoài ở đây về nước.

Trước đó, chính quyền Australia đã hồi hương một số phụ nữ có mối liên hệ với IS về nước và phát hiện, trong thời gian sống trong trại tị nạn ở Syria, những người này đã bị tác động rất nhiều về tâm lý nên ẩn chứa nhiều rủi ro an ninh với Australia. Trên thực tế, cảnh sát Australia đã buộc tội 10 người sau khi họ trở về từ trại tị nạn Al Roj nên giờ đây không muốn cho những đối tượng sống trong trại tị nạn này hồi hương.

Việc không cho các công dân Australia có liên hệ với IS về nước đang tạo ra cuộc tranh luận tại nước này khi một số chuyên gia luật pháp cho rằng Australia không có căn cứ pháp luật để ngăn công dân của mình trở về nước.