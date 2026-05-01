中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia không cho những phụ nữ có liên quan đến IS hồi hương

Thứ Sáu, 15:41, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh trại tị nạn Al Roj ở Syria chuẩn bị đóng cửa vào cuối năm nay, chính quyền Syria đang cố gắng đưa những người nước đang sinh sống ở đây về nước. Tuy vậy Australia tiếp tục từ chối không nhận lại những người có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Truyền thông Australia trích dẫn nguồn từ chính quyền Syria cho biết, nước này vừa tiếp tục từ chối 4 phụ nữ là công dân Australia và 9 trẻ em có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được hồi hương để về nước.

australia khong cho nhung phu nu co lien quan den is hoi huong hinh anh 1
Một trại tị nạn ở Syria. Ảnh: EPA

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho biết chính quyền nước này không tổ chức hồi hương và cũng không hỗ trợ những người này rời khỏi Syria để về nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho hay, những người trở về từ trại tị nạn Al Roj có thể sẽ phải gánh chịu những hình phạt vì đã rời nước này để tham gia IS.

Trước đó, vào hồi tháng 2/2026, Australia cũng đã từ chối 1 phụ nữ là công dân Australia có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng về nước sau khi nhận được đánh giá về mối lo ngại với những đối tượng này của các cơ quan an ninh.

Những người này nằm trong nhóm 34 phụ nữ là công dân Australia cùng với một số trẻ em đang sống trong trại tị nạn Al Roj ở phía Đông Bắc Syria. Vì trại tị nạn này sẽ đóng cửa vào cuối năm nay nên chính quyền Syria đang nỗ lực đưa những người nước ngoài ở đây về nước.

Trước đó, chính quyền Australia đã hồi hương một số phụ nữ có mối liên hệ với IS về nước và phát hiện, trong thời gian sống trong trại tị nạn ở Syria, những người này đã bị tác động rất nhiều về tâm lý nên ẩn chứa nhiều rủi ro an ninh với Australia. Trên thực tế, cảnh sát Australia đã buộc tội 10 người sau khi họ trở về từ trại tị nạn Al Roj nên giờ đây không muốn cho những đối tượng sống trong trại tị nạn này hồi hương.

Việc không cho các công dân Australia có liên hệ với IS về nước đang tạo ra cuộc tranh luận tại nước này khi một số chuyên gia luật pháp cho rằng Australia không có căn cứ pháp luật để ngăn công dân của mình trở về nước.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: Australia phụ nữ có liên quan đến IS hồi hương Syria trại tị nạn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Australia tìm kiếm sự hợp tác từ Trung Quốc để tránh thiếu hụt nhiên liệu máy bay

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong đang ở thăm Trung Quốc. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Penny Wong đã thuyết phục Trung Quốc hợp tác nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay.

Australia đầu tư 750 triệu AUD sản xuất xe bọc thép Bushmaster

VOV.VN - Trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng, ngày 27/4, Australia đã công bố 2 khoản đầu tư lớn lên tới 1.2 tỷ đô la Australia để phát triển 2 loại phương tiện cơ động cho quân đội nước này.

Australia đầu tư 2,3 tỷ AUD nâng cao năng lực tấn công tầm xa

VOV.VN - Trong nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng, ngày 28/4, Australia công bố kế hoạch nâng cao năng lực tấn công tầm xa, trong đó bao gồm việc trang bị các hệ thống phóng tên lửa mới, mua bổ sung tên lửa tấn công tầm xa và thành lập trung đoàn hỏa lực tầm xa thứ hai.

Lạm phát tại Australia tăng cao do giá nhiên liệu nhảy vọt

VOV.VN - Lạm phát tại Australia tăng cao chóng mặt do cuộc xung đột Iran đã khiến cho giá nhiên liệu và nhiều mặt hàng tại nước này tăng giá.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ