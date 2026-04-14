Pháp và Anh thiết lập sứ mệnh đa quốc gia nhằm giải tỏa căng thẳng eo biển Hormuz

Thứ Ba, 05:58, 14/04/2026
VOV.VN - Ngày 13/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này và Vương quốc Anh sẽ phối hợp tổ chức một hội nghị quốc tế trong những ngày tới với mục tiêu là thành lập một "sứ mệnh đa quốc gia vì hòa bình" nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hội nghị sắp tới sẽ diễn ra sớm nhất là vào ngày 16/4 tại thủ đô Paris hoặc London, quy tụ khoảng 30 quốc gia "sẵn sàng đóng góp". Tại đây, các bên tham dự sẽ thảo luận về việc triển khai lực lượng nhằm đảm bảo an toàn và hòa bình tại eo biển Hormuz ngay khi tình hình cho phép. Mục đích cốt lõi của sáng kiến này là bảo vệ sự lưu thông hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng cho cộng đồng quốc tế mà không cần sử dụng các biện pháp đối đầu quân sự trực tiếp.

phap va anh thiet lap su menh da quoc gia nham giai toa cang thang eo bien hormuz hinh anh 1
Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Động thái tổ chức hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình tại Trung Đông trở nên cực kỳ căng thẳng sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran thất bại. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã ra lệnh triển khai một cuộc phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, có hiệu lực từ ngày 13/4. Lệnh phong tỏa này đã đẩy giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng và làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột quy mô lớn.

Khác với cách tiếp cận cứng rắn của Washington, sứ mệnh do Paris và London đề xuất thiên về tính chất hòa bình và phòng vệ. Tổng thống Macron nhấn mạnh đây là một sứ mệnh thuần túy phòng vệ, hoàn toàn tách biệt với các bên đang tham gia trực tiếp vào xung đột.

Ông Macron khẳng định sứ mệnh này sẽ không được tích hợp vào các hoạt động phong tỏa của Mỹ. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng bày tỏ quan điểm London không ủng hộ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vì thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng.

Nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi các bên liên quan không nên bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào để đạt được một thỏa thuận vững chắc và lâu dài thông qua con đường ngoại giao, giải quyết các vấn đề từ hạt nhân đến các hành động gây bất ổn trong khu vực của Iran.

Hiện thế giới đang dõi theo liệu sáng kiến này có đủ sức hạ nhiệt tình hình căng thẳng tại Trung Đông hay không, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và phong tỏa từ phía Mỹ vẫn tạo ra áp lực kinh tế và quân sự lớn lên khu vực.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz
Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu thực thi phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran tại eo biển Hormuz từ 10h sáng 13/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nước.

Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu thực thi phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran tại eo biển Hormuz từ 10h sáng 13/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nước.

Anh và Pháp từ chối tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ
Anh và Pháp từ chối tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ

VOV.VN - Các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Anh và Pháp, tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, qua đó làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương vốn đang đối mặt nhiều bất đồng.

Anh và Pháp từ chối tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ

Anh và Pháp từ chối tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ

VOV.VN - Các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Anh và Pháp, tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, qua đó làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương vốn đang đối mặt nhiều bất đồng.

Eo biển Hormuz và tiền lệ nguy hiểm cho các “yết hầu” hàng hải
Eo biển Hormuz và tiền lệ nguy hiểm cho các “yết hầu” hàng hải

VOV.VN - Việc Iran thu phí eo biển Hormuz có thể tạo tiền lệ nguy hiểm cho các tuyến hàng hải chiến lược khác trên thế giới, tác động tới luật biển quốc tế và an ninh năng lượng toàn cầu.

Eo biển Hormuz và tiền lệ nguy hiểm cho các “yết hầu” hàng hải

Eo biển Hormuz và tiền lệ nguy hiểm cho các “yết hầu” hàng hải

VOV.VN - Việc Iran thu phí eo biển Hormuz có thể tạo tiền lệ nguy hiểm cho các tuyến hàng hải chiến lược khác trên thế giới, tác động tới luật biển quốc tế và an ninh năng lượng toàn cầu.

