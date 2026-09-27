Nóng thế giới hôm nay 27/9: Iran đề xuất mở Hormuz, Mỹ có thể nối lại không kích

Iran đề xuất mở lại Hormuz trong 7 ngày, nối lại đàm phán hạt nhân: Ngày 25/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đề xuất mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ trong vòng 7 ngày, nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump chấp nhận các điều kiện của Tehran.

Đề xuất mới được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian có phản ứng cứng rắn trước lời đe dọa “hủy diệt” của Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này.

“Nếu một số điều kiện được đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ được mở lại trong vòng 7 ngày và các cuộc đàm phán sẽ được nối lại”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói với các phóng viên bên lề khóa họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông Araghchi cho biết các điều kiện mà Iran yêu cầu Mỹ đáp ứng “không có gì mới”, mà chỉ là những nội dung đã được nêu trong Bản ghi nhớ Islamabad mà hai bên đã ký.

Ông Trump tính nối lại không kích Iran sau bầu cử giữa kỳ? Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất ngừng bắn 7 ngày của Iran và được cho là dự tính nối lại không kích sau bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: Reuters

Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã bác đề xuất ngừng bắn 7 ngày do Iran đưa ra và nói với các trợ lý rằng Washington có thể nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Iran tuyên bố không nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân: Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin phương Tây hôm 25/9 cho biết, một quan chức cấp cao Iran vừa tuyên bố rằng nước này sẽ không nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa khởi động lại các cuộc đối thoại gián tiếp nhằm thúc đẩy giải pháp chấm dứt cuộc chiến hiện nay, trong đó có nội dung trọng tâm liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo các nguồn tin, quan chức Iran giấu tên khẳng định rằng sẽ không có bất kỳ sự linh hoạt từ phía Iran trong vấn đề hạt nhân, kể cả là trong trường hợp Mỹ chấp nhận đề xuất của Tehran về mở lại eo biển Hormuz, bao gồm điều khoản dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, không được tiết lộ. Giới chức Iran cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc khả năng nối lại đàm phán với Ukraine: Ngày 25/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine, nhưng sẽ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định sau những diễn biến gần đây.

Trả lời báo giới sau khi tham dự Diễn đàn quốc tế các nền văn hóa thống nhất tại St. Petersburg, Tổng thống Putin cho biết khoảng 10 ngày đến hai tuần trước cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga, phía Ukraine đã bày tỏ sẵn sàng khôi phục đối thoại. Theo ông Putin, Nga khi đó để ngỏ khả năng nối lại đàm phán sau bầu cử, nhưng những diễn biến quân sự gần đây khiến Nga phải cân nhắc thêm.

Binh sỹ Nga trên chiến trường. Ảnh: TASS

Ukraine bác tin ông Trump đề nghị ông Zelensky tới Moscow gặp ông Putin: Ukraine bác thông tin ông Trump đề nghị ông Zelensky tới Moscow gặp ông Putin, cho biết hai bên chỉ bàn khả năng đàm phán ba bên.

Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Dmytro Lytvyn ngày 25/9 khẳng định thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin là không chính xác. “Đây là thông tin sai sự thật”, ông Lytvyn nói với báo giới.

Nga xem xét các đề xuất ngừng bắn với Ukraine: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/9 cho biết các sáng kiến về ngừng bắn và nối lại đàm phán với Ukraine vẫn đang được xem xét, nhưng nhấn mạnh sẽ quyết định các bước đi tiếp theo dựa trên lợi ích của Nga.

Phát biểu tại Saint Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng nối lại đàm phán, nhưng cáo buộc Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga, trong đó có các địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Đuma quốc gia Nga vừa qua.

EU hoàn trả 4,7 tỷ euro cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine: Ngày 25/9, EU đạt thỏa thuận giải ngân 6,6 tỷ euro từ Cơ chế Hòa bình châu Âu, trong đó 4,7 tỷ euro hoàn trả cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine.

Các khoản tiền này thuộc Cơ chế Hòa bình Châu Âu (EPF), dùng để bồi hoàn cho các quốc gia đã gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước đó, thủ tục bồi hoàn bị đình trệ do quyền phủ quyết từ chính quyền cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, trong bối cảnh quyết định cần có sự đồng thuận tuyệt đối của cả 27 nước thành viên. Cục diện này đã được khai thông sau chiến thắng của ông Péter Magyar trong cuộc bầu cử tại Hungary vào tháng 4 vừa qua.

Theo đề xuất từ Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas, 4,7 tỷ euro sẽ được hoàn trả trực tiếp cho các nước thành viên, trong đó nhiều nước dự kiến tiếp tục dùng nguồn vốn này để đầu tư vào các dự án sản xuất vũ khí chung với Kiev. Bên cạnh đó, 1 tỷ euro sẽ được rót vào các dự án chung mua sắm vũ khí mới, trong khi 900 triệu euro còn lại được dùng để tài trợ cho sứ mệnh huấn luyện binh sĩ Ukraine do EU triển khai.

Mỹ sẽ công bố chi tiết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc: Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 25/9 cho biết Washington dự kiến công bố các chi tiết về kết quả đàm phán thương mại với Trung Quốc vào ngày 28/9 tới.

Phát biểu với CNBC, ông Jamieson Greer cho biết Mỹ và Trung Quốc đang duy trì trạng thái “thương mại được kiểm soát” và đã đạt được tiến triển trong những tuần đàm phán gần đây. Theo ông, Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất đưa một số nhóm hàng thiết yếu ra ngoài phạm vi của các tranh chấp thương mại hoặc biện pháp áp thuế có thể phát sinh trong tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa xã

Mỹ - Trung nhấn mạnh ổn định chiến lược sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những bước tiến lớn trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong khi hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục gặp nhau tại Hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào cuối năm nay. Phát biểu trong tiệc trà cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân hai nhà lãnh đạo tại Phòng Đỏ của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến thăm kéo dài ba ngày của nhà lãnh đạo Trung Quốc là thành công.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông dự kiến tiếp tục gặp Tổng thống Trump tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng 11 và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami, Mỹ, vào tháng 12.

Trung Quốc và Mỹ nhất trí thúc đẩy quan hệ ổn định: Chiều 25/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước 3 ngày tới Mỹ.

Trước đó cùng ngày, trong tiệc trà với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông cho biết, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của ông tới Mỹ sau 11 năm. Trong chuyến thăm, hai bên “đã làm phong phú thêm nội hàm định vị quan hệ Trung-Mỹ, nhất trí cùng xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng, dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng”. Hai bên cũng đạt được những kết quả cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Tỷ phú Bill Gates cảnh báo AI có thể khiến một tỷ người chết: Tỷ phú Bill Gates cảnh báo AI có thể gây thảm họa khiến một tỷ người chết và kêu gọi chính phủ sớm kiểm soát các rủi ro.

Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở nên mạnh đến mức có thể góp phần gây ra những thảm họa khiến một tỷ người thiệt mạng, đặc biệt nếu công nghệ này rơi vào tay những người có ý đồ xấu.

Nga công bố kết quả chính thức bầu cử Duma Quốc gia khóa IX: Ngày 25/9, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) chính thức xác nhận kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 59,8%. Đảng Nước Nga Thống nhất (ER) giành 349/450 ghế, tiếp tục duy trì thế đa số áp đảo tại Duma Quốc gia Nga.

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