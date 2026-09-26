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Thời sự quốc tế tối 26/9: Mỹ sẽ công bố thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Thứ Bảy, 22:38, 26/09/2026
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VOV.VN - Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington và Bắc Kinh đã đạt tiến triển trong đàm phán thương mại, dự kiến công bố chi tiết kết quả vào ngày 28/9.

 

Xem thêm: Mỹ sẽ công bố chi tiết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

PV/VOV.VN
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