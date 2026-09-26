Thời sự quốc tế tối 26/9: Mỹ sẽ công bố thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra khi Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt về AI, lĩnh vực mà cả hai đều khó chấp nhận các giới hạn đáng kể từ đối phương.
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VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở về Bắc Kinh vào chiều 26/9 sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ. Bắc Kinh cho biết, hai bên đã đạt đồng thuận 8 điểm trong chuyến thăm, trong đó có việc cắt giảm thuế quan 30 tỷ USD và đối thoại về trí tuệ nhân tạo (AI).
VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở về Bắc Kinh vào chiều 26/9 sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ. Bắc Kinh cho biết, hai bên đã đạt đồng thuận 8 điểm trong chuyến thăm, trong đó có việc cắt giảm thuế quan 30 tỷ USD và đối thoại về trí tuệ nhân tạo (AI).
VOV.VN - Chiều 25/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước 3 ngày tới Mỹ. Trong buổi tiệc trà trước đó, ông cho biết, hai bên đã nhất trí làm phong phú thêm nội hàm định vị quan hệ Trung - Mỹ.
VOV.VN - Chiều 25/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước 3 ngày tới Mỹ. Trong buổi tiệc trà trước đó, ông cho biết, hai bên đã nhất trí làm phong phú thêm nội hàm định vị quan hệ Trung - Mỹ.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những bước tiến lớn trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong khi hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục gặp nhau tại Hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào cuối năm nay.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những bước tiến lớn trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong khi hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục gặp nhau tại Hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào cuối năm nay.