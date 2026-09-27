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Mỹ công bố các kết quả cụ thể sau hội đàm giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình

Chủ Nhật, 05:25, 27/09/2026
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VOV.VN - Nhà Trắng vừa công bố một loạt kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ, nổi bật là thỏa thuận thúc đẩy ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa trị giá 30 tỷ USD của mỗi bên, tăng nhập khẩu than đá Mỹ và thiết lập cơ chế đối thoại song phương về trí tuệ nhân tạo. 

Mỹ công bố loạt thỏa thuận sau hội đàm

Theo thông cáo của Nhà Trắng, Mỹ và Trung Quốc đã chính thức đưa Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư song phương vào hoạt động. Hai cơ chế này được Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình thống nhất thành lập tại hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh hồi tháng 5.

Trong khuôn khổ Hội đồng Thương mại, hai bên đạt đồng thuận về các khuyến nghị nhằm dành mức thuế thuận lợi hơn cho khoảng 30 tỷ USD hàng hóa không nhạy cảm theo mỗi chiều. Hàng xuất khẩu của Mỹ được đề xuất hưởng ưu đãi gồm nông sản, thủy sản, gỗ, mỹ phẩm và thiết bị y tế. Ở chiều ngược lại, danh mục hàng nhập khẩu từ Trung Quốc gồm thiết bị gia dụng nhỏ, đồ chơi, đồ trang trí ngày lễ và ghế an toàn trẻ em trên ô tô.

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Mỹ công bố các kết quả cụ thể sau hội đàm giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters).

Hai nước cũng thành lập một nhóm công tác chuyên xử lý các rào cản tiếp cận thị trường trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là nội dung được nông dân Mỹ đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Washington cho rằng Bắc Kinh vẫn chậm thực hiện một số cam kết mua nông sản ngoài đậu tương.

Nhà Trắng cho biết Trung Quốc sẽ nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than đá từ Mỹ trong năm 2027 và tiếp tục mua tối thiểu khối lượng tương tự vào năm 2028. Tổng thống Trump cũng đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình thúc đẩy sản xuất các sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhằm góp phần ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hội đồng Đầu tư Mỹ - Trung được giao nhiệm vụ thảo luận các cơ hội đầu tư, tháo gỡ những trở ngại và thiết lập một kênh thường xuyên để giải quyết các vấn đề đầu tư có ý nghĩa thương mại. Hai nước tiếp tục đàm phán về tình trạng thiếu hụt nguồn cung đất hiếm và khoáng sản thiết yếu, hướng tới khôi phục lượng giao hàng về mức phù hợp.

Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, Mỹ hoan nghênh việc Trung Quốc kiểm soát nhóm chất gây chết người và áp dụng hạn chế xuất khẩu đối với hai loại tiền chất fentanyl.

Hai bên còn thống nhất thiết lập Đối thoại Mỹ - Trung về “siêu trí tuệ”, thuật ngữ được hai nhà lãnh đạo sử dụng thay cho trí tuệ nhân tạo. Cơ chế này sẽ trao đổi về lợi ích và rủi ro của công nghệ mới, đồng thời thiết lập một kênh liên lạc song phương về các sự cố liên quan. Vòng đối thoại tiếp theo dự kiến diễn ra trước tháng 11/2026.

Về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo thảo luận tình hình Nga, Triều Tiên và Iran, nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và không quốc gia hay tổ chức nào được phép áp đặt phí đối với các tuyến hàng hải quốc tế. Tổng thống Trump cũng đề xuất tiến hành đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Thông cáo của phía Trung Quốc không công bố đầy đủ các con số chi tiết, nhưng xác nhận hai bên đã đạt những kết quả kinh tế và thương mại cùng có lợi, đồng thời nhất trí xây dựng quan hệ Mỹ - Trung ổn định mang tính chiến lược trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại.

Quang Trung/VOV-Washington
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