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Mỹ vẫn duy trì tàu chiến trước “thềm nhà” Iran bất chấp đàm phán đang diễn ra

Thứ Tư, 07:28, 24/06/2026
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VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump vẫn duy trì các lực lượng quân sự lớn của Mỹ ở Trung Đông bất chấp việc Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa bằng hải quân đối với Iran và khởi động giai đoạn đàm phán 60 ngày nhằm đạt được một thỏa thuận dài hạn với Tehran.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ - USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush - vẫn đang hoạt động ở Biển Arabia gần Iran, trong khi Tổng thống Donald Trump cho biết lực lượng hải quân Mỹ sẽ vẫn giữ nguyên vị trí ngay cả sau khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

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Boong tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln. Ảnh: Hải quân Mỹ.

“Tất cả các tàu vẫn ở nguyên vị trí nếu cần thiết phải tái áp đặt lệnh phong tỏa, điều mà vào thời điểm này dường như rất khó xảy ra”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 23/6.

Những bình luận này cho thấy một cách rõ ràng rằng chính quyền Mỹ dự định duy trì đòn bẩy quân sự của mình đối với Iran trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục, ngay cả khi các quan chức ca ngợi tiến triển hướng tới một thỏa thuận rộng hơn.

“Kế hoạch là duy trì hiện trạng lực lượng hiện tại trong suốt 60 ngày đàm phán”, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên vào ngày 15/6. “Chúng tôi hy vọng sẽ giảm quân số, nhưng hiện tại chúng tôi chưa làm điều đó”.

Theo Fox News, chính quyền Mỹ chưa đưa ra thời gian biểu cụ thể cho việc giảm sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực. Họ cho biết bất kỳ sự giảm quân nào cũng sẽ phụ thuộc vào tiến trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.

“Dự kiến ​​việc giảm lực lượng quân sự trong khu vực sẽ diễn ra sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng”, quan chức này nói thêm.

Điều này có nghĩa là Lầu Năm Góc sẽ duy trì hiện trạng quân sự gần đây bao gồm khoảng 50.000 binh sĩ được triển khai khắp Trung Đông - một trong những tập trung lực lượng lớn nhất của Mỹ trong khu vực trong hơn hai thập kỷ.

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Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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