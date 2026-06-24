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Iran tuyên bố không đàm phán về tên lửa đạn đạo

Thứ Tư, 05:33, 24/06/2026
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VOV.VN - Tổng thống Iran hôm qua khẳng định nước này không bao giờ đàm phán hay chấp nhận đàm phán vấn đề tên lửa, coi đây là lằn ranh đỏ không được phép vượt qua.

Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tối qua, trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif tại Islamabad. Tổng thống Pezeshkian đến Islamabad chiều qua, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng phát.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong tuyên bố, ông Pezeshkian khẳng định vấn đề tên lửa của Iran không có trong bản ghi nhớ đã ký với Mỹ và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào. Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Iran không bao giờ đàm phán vấn đề năng lực phòng vệ của mình với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ.

Theo truyền thông khu vực và quốc tế, việc không đưa chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vào thỏa thuận với Mỹ, là thắng lợi quan trọng của Tehran, bên cạnh một số thu hoạch đáng chú ý khác như được gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô, hay giải phóng tài sản bị đóng băng… Trước đó, khi cùng Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2/2026, giới chức Israel tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Tiếp đến, trong giai đoạn đầu Mỹ-Iran đàm phán, Tel Aviv tiếp tục khẳng định không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào liên quan mà không có điều khoản rõ ràng về loại bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran.

Bá Thi/VOV-Cairo
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