中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ chờ phản hồi từ Iran trong hôm nay

Thứ Sáu, 20:34, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi từ Iran đối với một đề xuất liên quan đến cuộc xung đột hiện nay, đồng thời bày tỏ hy vọng Tehran sẽ đưa ra “một đề nghị nghiêm túc”.

“Trong hôm nay [8/5 theo giờ Mỹ - ND], chúng ta sẽ biết thêm điều gì đó", ông Rubio phát biểu trong cuộc họp báo ngắn tại Rome sáng 8/5.

“Tính đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi”, ông nói thêm. “Hệ thống của họ dường như vận hành còn khá rời rạc và thiếu hiệu quả. Điều đó có thể đang gây cản trở".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ bày tỏ hy vọng phản ứng từ phía Iran sẽ “mở ra một tiến trình đàm phán nghiêm túc”.

ngoai truong rubio my cho phan hoi tu iran trong hom nay hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Ruters

Ông Rubio cũng đề cập đến các thông tin xuất hiện trong đêm 7/5 cho rằng Iran đã hoặc đang tìm cách thiết lập một cơ chế nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo ông, “đó sẽ là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẽ “không bao giờ khuất phục trước áp lực”, đồng thời lên án các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran sau các cuộc đấu súng giữa hai bên hôm 7/5, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn đang đứng trước nhiều sức ép.

“Mỗi khi xuất hiện cơ hội cho một giải pháp ngoại giao, Mỹ lại lựa chọn con đường phiêu lưu quân sự đầy liều lĩnh. Dù nguyên nhân là gì, kết cục vẫn không thay đổi: người Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực, và ngoại giao luôn trở thành nạn nhân", ông Araghchi viết trên X.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 7/5 cho biết lực lượng Mỹ đã nhắm vào các cơ sở quân sự của Iran mà Washington cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào tàu chiến Mỹ hoạt động tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng tìm cách giảm nhẹ khả năng cuộc không kích này bị xem là một bước leo thang mới. Trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.

Trái ngược với lập trường của Washington, Bộ Ngoại giao Iran mô tả hành động quân sự của Mỹ là “mang tính gây hấn và khiêu khích”, đồng thời cho rằng động thái này phản ánh “sự bất lực của Washington trong việc nhìn nhận đúng thực tế cũng như tìm ra giải pháp hợp lý cho bế tắc do chính họ tạo ra”.

Trong tuyên bố mới nhất, Tehran tiếp tục tái khẳng định Iran sẵn sàng tự vệ “trước bất kỳ hành động gây hấn hay âm mưu thù địch nào”.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: mỹ iran xung đột mỹ-iran căng thẳng trung đông hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran
Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran

VOV.VN - Trái với những tuyên bố cứng rắn từ Nhà Trắng, một báo cáo tình báo Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì được đáng kể năng lực quân sự và có thể trụ vững trước sức ép phong tỏa trong nhiều tháng.

Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran

Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran

VOV.VN - Trái với những tuyên bố cứng rắn từ Nhà Trắng, một báo cáo tình báo Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì được đáng kể năng lực quân sự và có thể trụ vững trước sức ép phong tỏa trong nhiều tháng.

Căng thẳng Mỹ - Iran vẫn trong tầm kiểm soát sau loạt đòn "ăn miếng trả miếng"
Căng thẳng Mỹ - Iran vẫn trong tầm kiểm soát sau loạt đòn "ăn miếng trả miếng"

VOV.VN - Các cuộc tấn công qua lại trong ngày 7/5 được xem là phép thử nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 1 tháng giữa Mỹ và Iran. Dù vậy, cả Washington và Tehran đều đang nỗ lực kiềm chế để ngăn xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát.

Căng thẳng Mỹ - Iran vẫn trong tầm kiểm soát sau loạt đòn "ăn miếng trả miếng"

Căng thẳng Mỹ - Iran vẫn trong tầm kiểm soát sau loạt đòn "ăn miếng trả miếng"

VOV.VN - Các cuộc tấn công qua lại trong ngày 7/5 được xem là phép thử nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 1 tháng giữa Mỹ và Iran. Dù vậy, cả Washington và Tehran đều đang nỗ lực kiềm chế để ngăn xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn
Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn

VOV.VN - Iran vừa cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai bên, cảnh báo hành vi thù địch sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn

VOV.VN - Iran vừa cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai bên, cảnh báo hành vi thù địch sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ