Ngoại trưởng Rubio: Mỹ chờ phản hồi từ Iran trong hôm nay

“Trong hôm nay [8/5 theo giờ Mỹ - ND], chúng ta sẽ biết thêm điều gì đó", ông Rubio phát biểu trong cuộc họp báo ngắn tại Rome sáng 8/5.

“Tính đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi”, ông nói thêm. “Hệ thống của họ dường như vận hành còn khá rời rạc và thiếu hiệu quả. Điều đó có thể đang gây cản trở".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ bày tỏ hy vọng phản ứng từ phía Iran sẽ “mở ra một tiến trình đàm phán nghiêm túc”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Ruters

Ông Rubio cũng đề cập đến các thông tin xuất hiện trong đêm 7/5 cho rằng Iran đã hoặc đang tìm cách thiết lập một cơ chế nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo ông, “đó sẽ là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẽ “không bao giờ khuất phục trước áp lực”, đồng thời lên án các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran sau các cuộc đấu súng giữa hai bên hôm 7/5, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn đang đứng trước nhiều sức ép.

“Mỗi khi xuất hiện cơ hội cho một giải pháp ngoại giao, Mỹ lại lựa chọn con đường phiêu lưu quân sự đầy liều lĩnh. Dù nguyên nhân là gì, kết cục vẫn không thay đổi: người Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực, và ngoại giao luôn trở thành nạn nhân", ông Araghchi viết trên X.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 7/5 cho biết lực lượng Mỹ đã nhắm vào các cơ sở quân sự của Iran mà Washington cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào tàu chiến Mỹ hoạt động tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng tìm cách giảm nhẹ khả năng cuộc không kích này bị xem là một bước leo thang mới. Trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.

Trái ngược với lập trường của Washington, Bộ Ngoại giao Iran mô tả hành động quân sự của Mỹ là “mang tính gây hấn và khiêu khích”, đồng thời cho rằng động thái này phản ánh “sự bất lực của Washington trong việc nhìn nhận đúng thực tế cũng như tìm ra giải pháp hợp lý cho bế tắc do chính họ tạo ra”.

Trong tuyên bố mới nhất, Tehran tiếp tục tái khẳng định Iran sẵn sàng tự vệ “trước bất kỳ hành động gây hấn hay âm mưu thù địch nào”.