Mỹ và Iran tiếp tục tố nhau vi phạm ngừng bắn

Phái bộ Iran tại Liên hợp quốc hôm nay cho biết cơ quan này đã gửi thư lên Tổng thư ký Liên hợp quốc, cáo buộc Mỹ vi phạm Bản ghi nhớ Islamabad và "phạm tội ác chiến tranh". Phái bộ Iran cho rằng kể từ khi bắt đầu triển khai thỏa thuận (Bản ghi nhớ Islamabad) giữa tháng 6 cho tới nay, Mỹ đã không thực hiện các cam kết của mình, đồng thời chủ động phá hoại một cách có hệ thống các nền tảng của thỏa thuận.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) phát động tấn công các mục tiêu của Iran. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo trong 7 ngày qua, Iran đã tấn công 7 tàu thương mại tại khu vực eo biển Hormuz, vi phạm cam kết đã thống nhất. CENTCOM cho rằng các cuộc tấn công của Iran khiến khoảng 10 thủy thủ dân sự bị chết, mất tích hoặc bị thương.

Các cáo buộc qua lại giữa Mỹ và Iran đưa ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang hai bên tiếp tục đụng độ nhau dữ dội. CENTCOM trưa nay thông báo quân đội Mỹ đã hoàn tất đợt tập kích mới vào Iran, phá hủy nhiều trận địa tên lửa và máy bay không người lái của Tehran. Theo đó, các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu hải quân của quân đội Mỹ đã tập kích hàng chục mục tiêu quân sự của Iran ở gần eo Hormuz và khu vực ven bờ biển Iran.

Về phần mình, quân đội Iran thông báo đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait, Bahrain và Jordan. Trong đó, đòn tập kích vào Bahrain đã phá hủy căn cứ chính của Hạm đội 5, Hải quân Mỹ.