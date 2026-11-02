Mỹ và Israel lộ bất đồng về thời điểm mở lại tấn công Iran

Trong khi Israel thúc giục Mỹ sớm tấn công trở lại, ông Trump muốn tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Một khẩu hiệu bầu cử có hình ông Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tel Aviv, Israel (Ảnh: Reuters)

Bất đồng về thời điểm hành động

Theo các nguồn tin của trang Axios, cuộc điện đàm diễn ra hôm thứ Bảy (31/10), trong đó Thủ tướng Israel gây sức ép để ông Trump tiến hành tấn công Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ hiện muốn để các cuộc đàm phán tiếp tục, khiến ông Netanyahu lo ngại.

Một nguồn tin Israel mô tả cuộc điện đàm là “gay gắt”, trong khi nguồn tin Mỹ cho biết cuộc trao đổi “thẳng thắn”. Nhà Trắng và Văn phòng Thủ tướng Israel chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, ông Trump từng theo đuổi đồng thời hai hướng tiếp cận trước các chiến dịch Midnight Hammer hồi tháng 6/2025 và Epic Fury hồi tháng 2: vừa tìm kiếm thỏa thuận nhằm khôi phục đàm phán hòa bình, vừa chuẩn bị khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã gửi thư cho ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nhằm thăm dò khả năng nối lại đàm phán. Đây là động thái tiếp xúc cấp cao nhất của Mỹ với Iran trong nhiều tháng qua.

Mỹ để ngỏ cả ngoại giao và quân sự

Trả lời báo giới ngày 1/11, Tổng thống Mỹ Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang “diễn ra tốt đẹp” và ông “không quá vội vàng”.

Ông nói Iran muốn đạt được thỏa thuận, nhưng nước Cộng hòa Hồi giáo không đáng tin cậy vì “họ đạt được thỏa thuận rồi lại rút lui”.

Dù vậy, ông Trump nhấn mạnh Mỹ vẫn cần “xử lý” một hoặc hai cơ sở hạt nhân của Iran. Đề cập đến địa điểm nghi là cơ sở hạt nhân được xây dựng bên trong lòng núi, ông nói: “Chúng ta có thể làm điều đó trong 10 phút. Chúng ta đã lên kế hoạch, có thể xem xét Pickaxe Mountain. Chúng ta cần xử lý địa điểm đó và có thể làm rất nhanh”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn vội vàng trong xử lý vấn đề Iran ở thời điểm này (Ảnh: Reuters)

Qatar tiếp tục thúc đẩy đàm phán

Trong khi đó, các nhà trung gian Qatar ngày 1/11 đã gặp giới chức Iran ngày thứ ba liên tiếp, nhằm tìm kiếm thỏa thuận khôi phục đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết chưa có thỏa thuận nào được đạt được. Ông nhấn mạnh tiến trình này phụ thuộc vào việc Mỹ trả lời các câu hỏi của Tehran.

“Chúng tôi đang nỗ lực hết sức và hy vọng phía bên kia sẽ thể hiện đủ lý trí để lựa chọn ngoại giao thay vì những con đường khác”, ông Araghchi nói.