Iran cảnh báo xung đột kéo dài, UAE chuẩn bị kịch bản xấu nhất

Cảnh báo do ông Mohammad Akraminia, người phát ngôn quân đội Iran đưa ra. Ông Akraminia nhấn mạnh một khi bùng phát trở lại, tương lai cuộc chiến tiềm tàng giữa Mỹ và Iran, có thể kéo dài hơn lần xung đột trước. Trong đó, Tổng Mỹ Donald Trump không còn ở vị thế là bên quyết định thời điểm hay ra điều kiện để kết thúc chiến tranh. Hậu quả xung đột sẽ mở rộng và vượt ngoài tầm kiểm soát của các bên.

Cảnh báo của người phát ngôn quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh nguy cơ xung đột Mỹ-Iran vẫn ở mức báo động, dù nỗ lực ngoại giao đang được khẩn trương tiến hành. Hôm nay, các đại diện đàm phán của Iran và Qatar, tiếp tục gặp nhau tại Doha để thương lượng.

Iran cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột với Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters)

Đây đã là ngày thứ 3 liên tiếp, các nhà đàm phán hai bên gặp nhau để thảo luận biện pháp triển khai thỏa thuận. Trước đó, trong 2 ngày cuối tháng 10, các đại diện 2 bên cũng đã tiến hành các cuộc thảo luận kéo dài ở Tehran và Doha. Trường hợp đàm phán Mỹ-Iran được khôi phục, địa điểm thương thảo nhiều khả năng sẽ là Doha.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, lộ trình thảo luận chính Mỹ-Iran vẫn chưa được ấn định, hơn 4 tháng kể từ vòng đàm phán chính thức giữa hai bên được tổ chức tại Thụy Sỹ trung tuần tháng 6. Thế bế tắc kéo dài này đang gây quan ngại sâu sắc trong dư luận, đặc biệt là các quốc gia khu vực. Trong một tuyên bố sáng nay tại Hội nghị Đối thoại An ninh Manama tổ chức ở Bahrain, Cố vấn ngoại giao cấp cao của Tổng thống UAE, ông Anwar Gargash cho biết, Abu Dhabi hy vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ đạt được đột phá, mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, UAE cũng đã chuẩn bị cho kịch xấu nhất có thể xảy ra, đó là chiến tranh bùng phát trở lại.