Mỹ và Israel tấn công dữ dội vào Iran, đảo dầu mỏ chiến lược bị tập kích

Bất chấp kêu gọi và cảnh báo quốc tế, hôm nay, giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra tại Trung Đông. Trong đó, không quân Mỹ và Israel tiến hành nhiều đợt tập kích dữ dội, đánh phá loạt mục tiêu trọng yếu tại Iran, trong đó có đảo dầu mỏ chiến lược trên vịnh Ba Tư.

Ảnh vệ tinh chụp một trạm trung chuyển dầu tại đảo Kharg, Iran ngày 25/2. Ảnh: Reuters.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết trong sáng nay, không quân Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều đợt tập kích liên tiếp nhằm vào đảo Kharg, trung tâm dầu mỏ chiến lược chiếm tới 90% sản lượng xuất khẩu dầu thô của Iran. Hình ảnh do một số nguồn tin khu vực đăng tải cũng cho thấy những cột khói lớn bốc lên từ nhiều vị trí khác nhau trên đảo Kharg. Tuy nhiên, chưa rõ mục tiêu bị tấn công có phải là các cơ sở dầu mỏ trên đảo hay không. Mức độ thiệt hại do các đòn không kích gây ra, cũng chưa được công bố.

Ngoài đảo Kharg, không quân Mỹ-Israel cũng bị cáo buộc đã tập kích nhiều mục tiêu dân sự trên khắp Iran, trong đó có cây cầu huyết mạch gần thành phố Qom ở phía Nam; cây cầu trên cao kết nối giữa hai thành phố Hashtroud và Tabriz thuộc khu vực Tây Bắc Iran và cầu đường sắt ở thành phố Kashan, miền Trung Iran. Tại tỉnh Alborz, phía Bắc Iran, giới chức địa phương cho biết đòn không kích của Mỹ và Israel đã đánh trung một khu dân cư, cướp đi mạng sống của 18 người và khiến 24 người khác bị thương. Nổ lớn cũng được ghi nhận tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố lớn khác của Iran sau các cuộc không kích của liên quân Mỹ-Israel hồi sáng nay.

Đầu giờ chiều nay, một số quan chức an ninh Israel tiết lộ với báo chí rằng không quân Israel đã dội bom xuống khoảng 10 tuyến đường sắt và cây cầu huyết mạch tại Iran, như một trong nỗ lực ngăn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) di chuyển các hệ thống vũ khí. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo không quân nước này đã tập kích hàng chục cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran ở nhiều khu vực khác nhau. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc không kích, chưa được công bố.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phát động làn sóng tấn công thứ 99 thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel cùng các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực. Vũ khí sử dụng trong các đòn tấn công gồm cả tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Mục tiêu nhắm đến là các cơ sở quân sự và hạ tầng chiến lược ở cả khu vực miền Trung, miền Nam và phía Bắc Israel, cùng các cơ sở hóa dầu của Mỹ ở Saudi Arabia. IRGC cũng khẳng định đã đánh trúng một tàu container của Israel xuất phát từ cảng Khor Fakkan ở UAE.

Tại Israel, truyền thông nước này xác nhận còi báo động cảnh báo cuộc tấn công tên lửa của Iran đã được kích hoạt tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có Tel Aviv ở miền Trung và khu vực phía Nam. Tuy nhiên, tổng thể thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, chưa được cập nhật.

Tại vùng Vịnh, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 11 tên lửa đạn đạo và 18 máy bay không người lái của Iran chỉ trong ít giờ sáng nay. Thương vong do các cuộc tấn công gây ra, không được đề cập.

Trên bình diện chính trị, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay khẳng định hơn 14 triệu người dân nước này đã cam kết sẽ chiến đấu và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước. Tuyên bố được đưa ra nhằm đáp trả đe dọa do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mới đây, trong đó khẳng định quân đội Mỹ sẽ tung những đòn tấn công hủy diệt với Iran, nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz trước hạn chót tối nay, theo giờ Mỹ, vào khoảng 8h sáng mai, giờ Việt Nam.