中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ và Israel tấn công dữ dội vào Iran, đảo dầu mỏ chiến lược bị tập kích

Thứ Ba, 22:06, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giao tranh Trung Đông leo thang khi Mỹ và Israel bị cáo buộc tiến hành các đợt không kích dữ dội vào Iran, trong đó có đảo dầu mỏ chiến lược Kharg, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng và nguy cơ xung đột lan rộng.

Bất chấp kêu gọi và cảnh báo quốc tế, hôm nay, giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra tại Trung Đông. Trong đó, không quân Mỹ và  Israel tiến hành nhiều đợt tập kích dữ dội, đánh phá loạt mục tiêu trọng yếu tại Iran, trong đó có đảo dầu mỏ chiến lược trên vịnh Ba Tư.

Ảnh vệ tinh chụp một trạm trung chuyển dầu tại đảo Kharg, Iran ngày 25/2. Ảnh: Reuters.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết trong sáng nay, không quân Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều đợt tập kích liên tiếp nhằm vào đảo Kharg, trung tâm dầu mỏ chiến lược chiếm tới 90% sản lượng xuất khẩu dầu thô của Iran. Hình ảnh do một số nguồn tin khu vực đăng tải cũng cho thấy những cột khói lớn bốc lên từ nhiều vị trí khác nhau trên đảo Kharg. Tuy nhiên, chưa rõ mục tiêu bị tấn công có phải là các cơ sở dầu mỏ trên đảo hay không. Mức độ thiệt hại do các đòn không kích gây ra, cũng chưa được công bố.

Ngoài đảo Kharg, không quân Mỹ-Israel cũng bị cáo buộc đã tập kích nhiều mục tiêu dân sự trên khắp Iran, trong đó có cây cầu huyết mạch gần thành phố Qom ở phía Nam; cây cầu trên cao kết nối giữa hai thành phố Hashtroud và Tabriz thuộc khu vực Tây Bắc Iran và cầu đường sắt ở thành phố Kashan, miền Trung Iran. Tại tỉnh Alborz, phía Bắc Iran, giới chức địa phương cho biết đòn không kích của Mỹ và Israel đã đánh trung một khu dân cư, cướp đi mạng sống của 18 người và khiến 24 người khác bị thương. Nổ lớn cũng được ghi nhận tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố lớn khác của Iran sau các cuộc không kích của liên quân Mỹ-Israel hồi sáng nay.

Đầu giờ chiều nay, một số quan chức an ninh Israel tiết lộ với báo chí rằng không quân Israel đã dội bom xuống khoảng 10 tuyến đường sắt và cây cầu huyết mạch tại Iran, như một trong nỗ lực ngăn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) di chuyển các hệ thống vũ khí. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo không quân nước này đã tập kích hàng chục cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran ở nhiều khu vực khác nhau. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc không kích, chưa được công bố.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phát động làn sóng tấn công thứ 99 thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel cùng các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực. Vũ khí sử dụng trong các đòn tấn công gồm cả tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Mục tiêu nhắm đến là các cơ sở quân sự và hạ tầng chiến lược ở cả khu vực miền Trung, miền Nam và phía Bắc Israel, cùng các cơ sở hóa dầu của Mỹ ở Saudi Arabia. IRGC cũng khẳng định đã đánh trúng một tàu container của Israel xuất phát từ cảng Khor Fakkan ở UAE.

Tại Israel, truyền thông nước này xác nhận còi báo động cảnh báo cuộc tấn công tên lửa của Iran đã được kích hoạt tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có Tel Aviv ở miền Trung và khu vực phía Nam. Tuy nhiên, tổng thể thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, chưa được cập nhật.

Tại vùng Vịnh, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 11 tên lửa đạn đạo và 18 máy bay không người lái của Iran chỉ trong ít giờ sáng nay. Thương vong do các cuộc tấn công gây ra, không được đề cập.

Trên bình diện chính trị, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay khẳng định hơn 14 triệu người dân nước này đã cam kết sẽ chiến đấu và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước. Tuyên bố được đưa ra nhằm đáp trả đe dọa do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mới đây, trong đó khẳng định quân đội Mỹ sẽ tung những đòn tấn công hủy diệt với Iran, nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz trước hạn chót tối nay, theo giờ Mỹ, vào khoảng 8h sáng mai, giờ Việt Nam.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Trung Đông Iran Israel Mỹ đảo Kharg xung đột quân sự không kích eo biển Hormuz an ninh năng lượng thời sự quốc tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ