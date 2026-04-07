Ông Trump đe dọa Iran trước hạn chót: "Cả một nền văn minh sẽ biến mất đêm nay"

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran trong bối cảnh thời hạn do Washington đặt ra liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz đang đến gần.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump viết: “Cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay, và sẽ không bao giờ có thể được khôi phục trở lại”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không mong muốn kịch bản này xảy ra, nhưng cho rằng điều đó “có khả năng sẽ xảy ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump đồng thời đề cập đến khả năng thay đổi chế độ tại Iran, cho rằng nếu xuất hiện “những tư duy khác biệt, thông minh hơn và ít cực đoan hơn”, thì “có thể một điều gì đó mang tính cách mạng tuyệt vời sẽ xảy ra”. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ kết cục khi nhấn mạnh: “Ai mà biết được?”.

Theo Tổng thống Mỹ, những diễn biến sắp tới có thể đánh dấu “một trong những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử lâu dài và phức tạp của thế giới”.

Tổng thống Trump trước đó từng đe dọa phá hủy các nhà máy điện và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khác của Iran, đồng thời cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu không mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ (7h sáng 8/4 theo giờ Việt Nam). Trên thực tế, ông Trump đã nhiều lần đưa ra các “tối hậu thư” tương tự nhưng sau đó lại điều chỉnh hoặc gia hạn thời hạn.

Hiện phía Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với các tuyên bố mới nhất từ phía Tổng thống Mỹ.