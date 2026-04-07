Nổ lớn tại đảo Kharg - “huyết mạch” xuất khẩu dầu của Iran

Thứ Ba, 19:11, 07/04/2026
VOV.VN - Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại đảo Kharg – nơi xử lý tới 90% dầu xuất khẩu của Iran.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, nhiều vụ nổ đã xảy ra trên đảo Kharg - cơ sở chiến lược xử lý gần như toàn bộ lượng dầu xuất khẩu của nước này. Tuy nhiên, Mehr chỉ xác nhận có “một số vụ nổ” mà chưa cung cấp thêm chi tiết cụ thể về nguyên nhân hay thiệt hại.

no lon tai dao kharg - huyet mach xuat khau dau cua iran hinh anh 1
Ảnh vệ tinh cho thấy một cảng dầu tại đảo Kharg, Iran, ngày 25/2/2026. Nguồn: Planet Labs PBC/Reuters

Đảo Kharg, nằm ngoài khơi Iran, được coi là “huyết mạch” kinh tế của Tehran khi xử lý khoảng 90% sản lượng dầu thô xuất khẩu của quốc gia này. Theo công ty phân tích thị trường Kpler, cơ sở trên đảo có sức chứa ước tính khoảng 31 triệu thùng dầu và vào đầu tháng 3 đã hoạt động ở mức khoảng 58% công suất.

Liên quan đến các vụ nổ, một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ với Fox News rằng Washington đã tiến hành “hàng chục cuộc không kích” nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg trong đêm 6 rạng sáng 7/4 (theo giờ Mỹ). Theo nguồn tin này, các đòn tấn công tập trung vào những cơ sở quân sự được coi là trọng điểm của Iran tại khu vực.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau nhiều tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump từng nhiều lần cảnh báo khả năng tấn công hoặc kiểm soát đảo Kharg. Ngày 30/3, trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington có thể phá hủy “các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg”.

Hiện chưa có báo cáo nào cho thấy Mỹ đã triển khai lực lượng bộ binh tham gia tấn công đảo Kharg. Các bên liên quan cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về mức độ thiệt hại cũng như khả năng leo thang tiếp theo của tình hình.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Iran phản ứng với lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo đáp trả quy mô lớn
VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng phá hủy Iran là “ảo tưởng” và “vô căn cứ”, đồng thời khẳng định Tehran sẽ tiếp tục đáp trả Mỹ. Tuyên bố này được truyền thông nhà nước Iran đăng tải hôm 7/4.

Lãnh tụ Iran: Việc các chỉ huy cấp cao bị ám sát không làm Tehran nhụt chí
VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran vừa tuyên bố rằng việc ám sát các chỉ huy cấp cao của Iran sẽ không làm nhụt chí các chiến binh Iran. Mới đây, Israel đã hạ sát quan chức phụ trách tướng tình báo của lực lương Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Majid Khademi.

Iran chuyển đề xuất ngừng bắn 10 điểm cho Mỹ qua trung gian Pakistan
VOV.VN - Iran ngày 6/4 tuyên bố mong muốn chấm dứt lâu dài cuộc chiến với Mỹ và Israel, đồng thời bác bỏ sức ép yêu cầu mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran có thể “bị xóa sổ” nếu không đáp ứng thời hạn đạt được thỏa thuận trước tối 7/4 (theo giờ Mỹ).

