Mỹ vẫn để cửa đối thoại với Iran dù xung đột leo thang

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rõ lập trường khi coi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz là “các hành động khủng bố”. Tuy nhiên, Washington vẫn để ngỏ kênh đối thoại với Tehran. Các phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng trước đã “kết thúc”.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Phía Mỹ cho biết bản ghi nhớ vốn dựa trên nguyên tắc đánh giá theo mức độ thực hiện cam kết. Theo Washington, các hành động gần đây của Iran đồng nghĩa với việc Tehran đã không thực hiện các nghĩa vụ ở mức “không thể chấp nhận được”. Dù vậy, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Thỏa thuận đạt được hồi tháng trước đã rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng sau hàng loạt vụ tấn công trong tuần này. Mỹ tiến hành các đợt không kích nhằm đáp trả việc ba tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz bị tấn công, trong khi Bộ Tài chính Mỹ cũng thu hồi giấy phép tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu.

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một sau khi rời hội nghị NATO, Tổng thống Trump tiết lộ Iran đã chủ động liên lạc để đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông tỏ ra hoài nghi về thiện chí của Tehran.

Về phía Iran, các quan chức nước này cáo buộc Mỹ đã vi phạm bản ghi nhớ thông qua các hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz, tiếp tục đe dọa tiến hành các cuộc tấn công mới và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran.

Trong khi đó, thị trường năng lượng phản ứng tương đối thận trọng trước những diễn biến mới. Trong phiên giao dịch sáng 10/7 tại châu Á, giá dầu Brent giao tháng 9 giảm nhẹ xuống còn khoảng 76,3 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giao dịch quanh mức 71,87 USD/thùng.