Theo báo này, trong cuộc gặp giữa các quan chức Bộ ngoại giao Mỹ và Hàn Quốc mới đây, phía Mỹ đề xuất rằng không sử dụng các sản phẩm của Huawei ở những khu vực nhạy cảm tại Hàn Quốc. Quan chức Mỹ cũng cho rằng cần phải dần loại bỏ các sản phẩm của Tập đoàn công nghệ Trung Quốc này ra khỏi Hàn Quốc.

Mỹ vận động Hàn Quốc không sử dụng các sản phẩm Huawei. Ảnh: Reuters

Mỹ gần đây liên tục hối thúc các đồng minh không sử dụng các sản phẩm của Huawei, với lo ngại về vấn đề an ninh mạng và gián điệp. Mối lo ngại này đã bị các quan chức Huawei bác bỏ. Chiến dịch chống Huawei của Mỹ được tăng cường vào tuần trước, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kí một sắc lệnh hành pháp cấm các công ty công nghệ trong nước mua hoặc sử dụng thiết bị nước ngoài "có thể gây nguy hại an ninh quốc gia của Mỹ hoặc an ninh và an toàn của người Mỹ". Huawei hiện đang nằm trong danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ./.