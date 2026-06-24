Iran và Oman dự tính thu phí eo biển Hormuz

Tổng Giám đốc Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc, ông Arsenio Dominguez cho biết đây là chiến dịch quy mô lớn, có sự phối hợp của cả Iran, Oman, các quốc gia khu vực cũng như giới chức Mỹ và ngành công nghiệp hàng hải. Trong một tuyên bố chính thưc, ông Dominguez khẳng định IMO đã có được sự đảm bảo an ninh cùng các điều kiện an toàn hàng hải cần thiết để triển khai chiến dịch. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được tiết lộ.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Thông báo khởi động chiến dịch giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư, được IMO công bố trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ cùng một số thống nhất quan trọng về ngừng bắn và triển khai đàm phán hướng tới giải pháp toàn diện về tạo lập hòa bình tại khu vực. Trên thực địa, Mỹ đã dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, trong Tehran từng bước khôi phục lưu thông qua eo Hormuz. Theo dữ liệu phân tích hàng hải công bố hôm qua, trong ngày 22/6, có tới 36 tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz, mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Mặc dù vậy, so với thời điểm trước chiến tranh, mức này mới chỉ bằng khoảng ¼.

Cũng về vấn đề eo biển Hormuz, Iran và Oman ngày hôm qua thông báo sẽ cùng nhau nghiên cứu việc thu phí dịch vụ quản lý vùng biển này, đồng thời khẳng định chủ quyền của hai nước với eo Hormuz. Trong tuyên bố chung đưa ra nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đến Oman, hai bên cho biết đang tiến hành đối thoại nhằm hướng tới “thỏa thuận về việc quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz trong tương lai, các dịch vụ sẽ được cung cấp liên quan đến vấn đề này, cũng như chi phí đi kèm phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế”.

Trước thông báo của Iran và Oman, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cũng cảnh báo có thể tiến hành thu phí eo biển Hormuz, nếu Washington và Tehran không thể đi đến thỏa thuận liên quan. Dự kiến, các vấn đề liên quan eo Hormuz, sẽ là một trong những nội dung nghị sự trọng tâm trong chuyến công du bắt đầu ngày hôm qua của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến 3 nước vùng Vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain. Đây là chuyến công du đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ đến khu vực, kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran hôm 28/2/2026, dẫn đến việc eo Hormuz bị phong tỏa.