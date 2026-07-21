Mỹ xác định danh tính 2 binh sĩ thiệt mạng vì tên lửa Iran ở Jordan

Báo Wall Street Journal ngày 20/7 dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu vụ việc cho biết, một quả tên lửa đạn đạo của Iran đã đánh trúng khu nhà lắp ghép, nơi các binh sĩ đang nghỉ ngơi, bên trong căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan, khiến 2 quân nhân Mỹ thiệt mạng hôm 17/7.

Ảnh minh họa: AA

Theo nguồn tin, đây là một trong ba đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ này trong vòng 24 giờ. Lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy phần thi thể của một người thứ ba tại hiện trường và đang tiến hành giám định để xác định danh tính.

Theo Wall Street Journal, vụ tấn công đầu tiên đánh trúng khu nhà tập thể dục của căn cứ sau khi còi báo động vang lên, khiến nhiều binh sĩ bị thương trong lúc chạy đến nơi trú ẩn. Không lâu sau đó, quả tên lửa thứ hai rơi trúng một nhà chứa máy bay không có người. Quả tên lửa thứ ba đánh trúng khu nhà ở lắp ghép dành cho binh sĩ đang ngủ.

Lầu Năm Góc xác nhận 2 quân nhân thiệt mạng là Trung úy Tyler J. Feehan, quê ở bang Hawaii, và binh nhì Isabella Gonzales, quê ở bang Texas.

Trong khi đó, chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào Iran tiếp tục được mở rộng. CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ bắt đầu đợt tấn công thứ 10 nhằm vào Iran lúc 16h ngày 20/7 (theo giờ Mỹ). Phía Mỹ tuyên bố đợt không kích mới được tiến hành nhằm tiếp tục làm suy yếu các năng lực quân sự mà Iran sử dụng để tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.