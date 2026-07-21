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Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh dù cùng phát đi tín hiệu đàm phán

Thứ Ba, 05:26, 21/07/2026
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VOV.VN - Dù cùng với việc phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán, cả Mỹ và Iran tối qua tiếp tục dội hỏa lực nhằm vào nhau. Quân đội Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran, trong khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa tấn công quốc gia A rập có đặt căn cứ Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) vừa ra thông báo khẳng định chiến dịch tập kích mới vào Iran được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Mục tiêu nhằm tiếp tục làm suy giảm khả năng đe dọa quân sự của Iran đối với tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quy mô hay phạm vi mục tiêu mục tiêu tấn công, không được đề cập.

Trước thông báo của CENTCOM, truyền thông Iran báo cáo về một loạt vụ nổ lớn tại khu vực ven bờ, trên vịnh Ba Tư, tại eo Hormuz và nằm sâu trong đất liền Iran. Các nguồn tin khẳng định, ít nhất 3 tỉnh của Iran là Markazi, Hormozgan và Fars đã bị tập kích. Trong số các mục tiêu bị đánh phá có một khu công nghiệp ở tỉnh Markazi.

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Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa về phía Iran. (Ảnh: Reuters)

Đáp lại, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng tên lửa đạn đạo vào Jordan, quốc gia A rập có lực lượng Mỹ đồn trú. Bộ Quốc phòng Jordan xác nhận, hệ thống phòng không nước này tối qua đã đánh chặn thành công 3 quả tên lửa của Iran và cuộc tấn công không gây bất kỳ thương vong hay thiệt hại đáng kể nào.   

Đây đã là đêm thứ 10 liên tiếp, quân đội Mỹ và các lượng lực vũ trang Iran tập kích nhau. Đáng nói hơn, các cuộc tấn công mới vẫn được tiến hành, dù cả hai bên cùng phát đi tín hiệu sẵn sàng đối thoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm qua khẳng định, Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington để hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt xung đột. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio trước đó cũng tuyên bố Mỹ vẫn sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao với Iran.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc vừa đánh vừa đàm là phương thức thường thấy trong các xung đột quốc tế. Tuy nhiên, biện pháp này tiềm ẩn rủi ro lớn, nhất là trong trường hợp đòn tấn công của một trong hai bên gây hậu quả nặng nề cho đối phương, khiến bên còn lại phải tiến hành biện pháp mạnh tay hơn để đáp trả. Xung đột leo thang khiến cho biện pháp ngoại giao không còn cơ hội triển khai và phát huy tác dụng.

Bá Thi/VOV-Cairo
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