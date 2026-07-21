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Ông Trump sắp quyết định mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran?

Thứ Ba, 06:31, 21/07/2026
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VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định trong vài ngày tới về khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong khi quân đội Mỹ đã chuẩn bị nhiều phương án tác chiến tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới về việc có mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn hay không. Thông tin được các quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ với Fox News ngày 20/7, tuy nhiên, các quan chức cho biết, đến nay Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

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Ông Trump sắp quyết định mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters

Nếu Tổng thống Trump phê duyệt mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran thì quy mô tấn công sẽ “mạnh hơn và rộng hơn nhiều” so với chiến dịch không kích kéo dài 9 đêm liên tiếp bắt đầu từ ngày 7/7. Các đợt không kích trước đó chủ yếu nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran liên quan đến hoạt động tại eo biển Hormuz.

Một quan chức Mỹ cho biết lực lượng nước này đến nay phần lớn tránh tiến hành các cuộc tấn công gần thủ đô Tehran cũng như các cơ sở hạt nhân của Iran.

“Tình hình có thể thay đổi nếu Mỹ quay trở lại chiến dịch quân sự quy mô lớn”, quan chức này nói.

Theo Fox News, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nhiều khả năng sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông nếu Tổng thống Trump quyết định mở rộng chiến dịch. Các biện pháp được xem xét bao gồm triển khai thêm tiêm kích F-16, F-35 cùng các máy bay tiếp dầu KC-135 nhằm bảo đảm khả năng tác chiến liên tục.

Nguồn tin cũng xác nhận các báo cáo về việc nhiều máy bay quân sự Mỹ đang được điều động tới Trung Đông, song nhấn mạnh đây mới là các bước chuẩn bị trong khi giới hoạch định quân sự chờ quyết định cuối cùng từ Tổng thống Trump.

“Một số hoạt động điều động đang diễn ra, nhưng đều mang tính chuẩn bị trước khi có quyết định cuối cùng”, vị quan chức cho biết.

Ngoài ra, các máy bay tiếp dầu của Mỹ cũng đang được điều chuyển tới Israel từ những địa điểm khác trong khu vực.

Theo các quan chức Mỹ, hiện chưa xuất hiện dấu hiệu về một chiến dịch điều động quy mô lớn qua châu Âu – động thái thường diễn ra trước khi Mỹ triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit hoặc tăng cường đáng kể lực lượng không quân từ lãnh thổ Mỹ.

Một phần hoạt động tái bố trí máy bay tiếp dầu được cho là liên quan đến việc quân đội Mỹ rút lực lượng khỏi sân bay quốc tế Ben Gurion sau khi Chiến dịch Epic Fury bị tạm dừng.

Quan chức Mỹ cho biết việc triển khai các máy bay tiếp dầu tại các căn cứ quân sự ở Israel cũng sẽ giúp bảo vệ tốt hơn so với việc bố trí tại các căn cứ ở khu vực Vùng Vịnh, trong trường hợp Washington nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn và Israel tham gia các hoạt động không kích.

“Tất cả các phương án hiện vẫn đang được thảo luận”, vị quan chức nói, đồng thời cho biết Israel nhiều khả năng sẽ tham gia nếu Tổng thống Trump quyết định mở rộng đáng kể chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Giang Bùi/VOV.VN
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