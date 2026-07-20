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Đề xuất ngừng bắn 10 ngày nhằm hạ nhiệt xung đột Mỹ - Iran

Thứ Hai, 20:51, 20/07/2026
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VOV.VN - Một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày được kỳ vọng có thể tạo điều kiện khôi phục thỏa thuận tạm thời đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng trước.

Các bên trung gian đã chuyển tới Iran đề xuất nhằm giảm căng thẳng trong cuộc xung đột với Mỹ, trong đó bao gồm khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày để tìm giải pháp khôi phục một thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng trước, một quan chức cấp cao Iran ngày 20/7 cho Reuters biết.

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Đề xuất ngừng bắn 10 ngày nhằm hạ nhiệt xung đột Mỹ - Iran. Ảnh: TRT World

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận tại cuộc họp báo hôm 19/7 rằng, các bên trung gian đã đưa ra những ý tưởng mới nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.

“Bản chất của vấn đề là rõ ràng: các bên trung gian đang nỗ lực và tìm cách ngăn chặn căng thẳng leo thang. Trong khi các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang đáp trả mạnh mẽ, giáng đòn vào nguồn gốc và nguyên nhân của hành động gây hấn từ phía Mỹ, hoạt động ngoại giao cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình và không bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào”, ông Baghaei nói.

Theo quan chức Iran, đề xuất mới được chuyển tới Tehran nhằm mở đường cho một giai đoạn hạ nhiệt kéo dài 10 ngày, trong đó các bên có thể thảo luận về việc khôi phục thỏa thuận tạm thời đã đạt được trước đó.

Bản ghi nhớ được ký hồi tháng trước bao gồm điều khoản ngừng bắn kéo dài 60 ngày, nhằm tạm dừng cuộc xung đột bùng phát sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu liên quan đến chính quyền Iran hồi cuối tháng 2. Thỏa thuận cũng đề cập việc mở lại eo biển Hormuz, đồng thời đưa ra lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt xung đột lâu dài và giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, Israel không tham gia vào quá trình đàm phán bản ghi nhớ này. Các quan chức Israel được cho là phản đối mạnh mẽ các điều khoản của thỏa thuận, cho rằng văn kiện này chưa giải quyết được những mục tiêu cốt lõi của cuộc xung đột, trong đó có việc loại bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như tạo điều kiện dẫn tới sự thay đổi trong chính quyền Tehran.

Giang Bùi/VOV.VN
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